Tractorada a l'Eix per protestar contra la gestió de la fauna cinegètica: "N'estem farts"
Els pagesos critiquen que la sobrepoblació de senglars i cabirols provoquen danys i posen en risc la sanitat animal
Més d'una seixantena de tractors han sortit de Caldes de Malavella en direcció l'Eix Transversal per protestar contra la gestió de la fauna cinegètica. El responsable de boví d'Unió de Pagesos, Marc Xifra, ha criticat que la sobrepoblació de senglars i cabirols els provoquen danys i posen en risc la sanitat animal. "Que acabin amb aquestes plagues, molta gent no pot sembrar o perd el 30% de les collites, n'estem farts". Xifra també ha reclamat que es compensin les pèrdues, que es posin controls a la frontera a tots els aliments que entren i que prohibeixin l'arribada de bovins de França, on tenen diversos brots de dermatosi actius. A més, ha denunciat que les indemnitzacions als pagesos afectats per aquest virus són "insuficients".
La mobilització convocada per Unió de Pagesos ha sortit des de tres indrets de Catalunya en direcció l'Eix Transversal: Caldes de Malavella (Selva), Cervera (Segarra) i Gurb-Vic (Osona). En el cas de Caldes, més d'una seixantena de tractors s'han trobat al pàrquing del restaurant Franciac i han sortit en una marxa lenta cap a Gurb, on es llegirà el manifest.
El responsable de boví d'Unió de Pagesos, Marc Xifra, ha indicat que han decidit convocar la protesta perquè estan "molt farts" de la "mala gestió de la fauna cinegètica i de la mala gestió que s'està fent de la sanitat animal". "Patim plagues de senglars, cabirols, cérvols i conills que ens provoquen danys i pèrdues, i no ens les compensen. Molts pagesos no poden ni sembrar o perden el 30% de la collita", ha lamentat.
Així mateix, Xifra ha criticat que "han posat en risc tota la ramaderia de l'Alt Pirineu", que cada any pateixen "dos o tres buidatges sanitaris" per culpa de malalties que transmeten aquests animals salvatges; i ha assegurat que cada vegada hi ha menys pagesos que pasturen perquè "no volen posar en risc la seva ramaderia".
El responsable de boví també ha carregat contra la Conselleria d'Agricultura i el Ministeri d'Agricultura perquè encara no saben com va arribar la dermatosi nodular a Catalunya. El virus va provocar que s'haguessin de sacrificar més de 2.500 bovins de 17 explotacions gironines. "No van fer cap control a la frontera tal com demanàvem i encara no ens han explicat quin és l'origen del brot. A més, no pot ser que els protocols provoquin més morts que la mateixa malaltia", ha exclamat.
En aquest sentit, Xifra ha carregat contra les indemnitzacions que han pagat als pagesos afectats pel virus que van haver de sacrificar tot el seu ramat. "Cada animal nou costa uns 3.200 euros, i han pagat uns 2.900 per cap de bestiar. A més, aquestes vaques no arribaran a un nivell alt de producció fins d'aquí a tres anys, han de compensar també el lucre cessant i el temps que han estat sense produir", ha reclamat.
Així mateix, ha demanat que es prohibeixi l'entrada de bovins procedents de França -on hi ha diversos focus actius de dermatosi-, i també que es facin controls a la frontera per evitar que arribin aliments amb malalties com la pesta porcina. "Que facin la seva feina, cada dia entra gent de molts països del món que porta entrepans i menjar sense cap control, això als Estats Units no passa", ha reblat.
Per tot plegat, els pagesos han exigit que les administracions apliquin mesures per acabar amb la sobrepoblació de fauna cinegètica: "Que facin batudes o que posin trampes com han fet ara amb la pesta porcina".
Xifra també ha deixat clar que no deixaran les protestes si el Govern no mou fitxa. "No pot ser que es facin comissions de seguiment i que sempre estiguem allà mateix o pitjor. Si no veiem amb els nostres ulls que es prenen mesures, tornarem a sortir perquè n'estem molt farts", ha subratllat.
