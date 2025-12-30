Banyoles recupera teixit comercial: obren el doble de comerços que no pas tanquen
Aquest és el segon any que el nombre d'obertures supera el de tancaments
El nombre de comerços que s'han obert a Banyoles ha duplicat el de tancaments que s'han registrat aquest 2025. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha remarcat la importància d'aquesta dada, ja que permet esponjar el conjunt de visitants que passeja pel municipi, més enllà de la zona de l'estany. "Feia uns anys que es tancaven establiments i no s'obrien", explica Noguer "això deixava carrers foscos i aparadors buits". Ara, la situació està capgirant i aquest 2025 serà el segon any consecutiu que la ciutat tancarà amb un saldo positiu en nombre de locals oberts.
El teixit comercial de Banyoles recupera múscul amb l'obertura d'una vintena d'establiments al llarg de l'any. Aquesta xifra contraresta la desena de negocis que han abaixat la persiana en els últims dotze mesos. Miquel Noguer assegura que "cal destacar aquest moviment positiu" perquè contribueix a la dinamització econòmica però també l'atracció de visitants cap al centre.
Des de fa anys, la ciutat treballa perquè tota la gent que va fins a Banyoles passegi pel centre més enllà de fer la volta a l'estany. Si bé és cert que l'estany encara és "la icona" turística de Banyoles, la intenció és esponjar l'entorn natural i aconseguir que el públic es redirigeixi cap al nucli antic.
Per fer-ho, l'alcalde confia en els nous equipaments culturals com a atractius turístics. Miquel Noguer recorda que s'ha reobert al públic el monestir per veure part del patrimoni medieval que té la ciutat com ara un retaule referent a nivell europeu. La reobertura del Museu Arqueològic Comarcal també se sumarà com a atractiu turístic i el consistori confia que també ho faci el futur Centre d'Art que hi haurà a la plaça Major.
Noguer veu que aquest "pol cultural" també contribuirà a la dinamització comercial, que combinat amb les noves obertures permeti que el turisme es desplaci per tot el municipi en comptes de concentrar-se únicament al voltant de l'estany.
El balanç comercial positiu d'aquest 2025 se suma al que ja hi havia el 2024. De fet, l'any passat la capital del Pla de l'Estany ja va tenir 21 obertures més. Això vol dir que en només dos anys s'han obert una quarantena de negocis.
Al marge de l'obertura de comerços, al municipi també s'han signat set traspassos, que vol dir establiments que han canviat de mans sense arribar a abaixar mai la persiana. Noguer assegura que aquest canvi de tendència permet reconduir la situació dels últims anys, quan hi havia més tancaments que obertures de locals.
