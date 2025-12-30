Figueres i Santa Coloma de Farners reforcen el torn d’ofici amb més advocats
L’acord amb la Generalitat incorpora un nou servei d’estrangeria a l’Alt Empordà i amplia les guàrdies judicials a la Selva
Germán González
Figueres i Santa Coloma de Farners reforçaran el servei d’assistència jurídica gratuïta amb nous recursos als seus partits judicials, arran de l’acord signat entre la Generalitat i el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC). El conveni preveu la posada en marxa d’un servei especialitzat d’estrangeria a l’Alt Empordà i l’ampliació de les guàrdies judicials a la Selva, amb l’objectiu de millorar l’atenció a la ciutadania i reduir la càrrega de feina existent.
En el cas de Figueres, l’acord contempla la creació d’un nou servei d’estrangeria al partit judicial, amb dos lletrats de guàrdia presencials cada dia. El dispositiu comptarà amb una dotació específica de 7.250 euros i vol donar resposta a la pressió d’aquest tipus de procediments en un territori fronterer amb França, on aquest àmbit té un pes especialment rellevant. A Santa Coloma de Farners, el reforç es concreta amb la incorporació d’un professional més al sistema de guàrdies judicials, així com una dotació econòmica de 76.000 euros. La mesura pretén millorar la capacitat de resposta en matèria penal i alleugerir la sobrecàrrega de treball detectada al partit judicial de la Selva.
5,7 milions d’euros
Aquestes actuacions formen part d’un acord més ampli entre el Govern i el CICAC per reforçar el servei d’assistència jurídica gratuïta arreu de Catalunya. En concret, la Generalitat preveu aportar 5,7 milions d’euros addicionals cada any fins al 2029, fet que suposarà una inversió total de 22,8 milions d’euros en quatre anys.
Un dels principals objectius del pacte és recuperar de manera progressiva el poder adquisitiu dels advocats del servei, que segons el departament de Justícia ha caigut un 31% des del 2011 a causa de la manca d’actualització dels mòduls de compensació. El conveni busca garantir un sistema més estable i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats creixents de la ciutadania. Paral·lelament, Justícia i el CICAC han signat un segon conveni específic per finançar les guàrdies del servei, amb una dotació global de 74,2 milions d’euros. D’aquest import, 70,2 milions es destinen directament a compensar les actuacions professionals, mentre que 4 milions d’euros es reserven per cobrir les despeses de gestió dels col·legis professionals. Aquest acord representa un increment d’1,82 milions d’euros respecte a l’any passat.
El conjunt de mesures inclou també una actualització del 2,5% dels mòduls de compensació, que es tradueix en una injecció addicional de 2,9 milions d’euros. Aquesta quantitat s’aplicarà a través de la devolució de sobrants pressupostaris de l’exercici anterior. Sumant aquesta partida, l’increment del conveni de guàrdies i l’acord marc signat aquesta setmana, la inversió addicional prevista per al 2026 arribarà als 10,4 milions d’euros.
Nous mòduls de compensació
A més del reforç econòmic, el conveni introdueix canvis organitzatius i crea nous mòduls de compensació en funció del tipus d’actuació professional. Entre d’altres, es reconeixen de manera específica intervencions com l’acompanyament del lletrat en compareixences clau, la doble condició d’acusació i defensa en un mateix procediment o determinades actuacions en els àmbits civil, mercantil i laboral que fins ara no quedaven diferenciades.
L’acord també aposta per la digitalització integral de la tramitació dels expedients de justícia gratuïta, tant pel que fa a la sol·licitud del dret com a la gestió i justificació de les actuacions professionals, amb l’objectiu d’agilitzar els procediments i millorar la coordinació entre l’administració i els col·legis professionals.
Finalment, el Govern impulsarà dos programes específics per fomentar l’ús del català en l’àmbit judicial, adreçats a advocats i procuradors vinculats al servei. En aquest capítol, es destinaran 700.000 euros per incentivar la redacció d’escrits i recursos en català i garantir el dret d’opció lingüística de la ciutadania.
- Crema la barraca de cala Estreta de Palamós
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- La província de Girona creix en habitants excepte en cinc municipis
- El castell del Marquès de Camps de Salt està a la venda per 5,5 milions d'euros
- Ter Stegen apunta al Girona
- Aniversari d'una tragèdia al Ripollès: final d'any de vent, neu i mort al Balandrau
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar