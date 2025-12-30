El Govern pagarà indemnitzacions de 4,8 milions pels bovins amb dermatosi nodular abans d'acabar l'any
Els 1,5 milions restants es pagaran a partir de gener
El govern català farà efectiu "entre avui i demà" el pagament de 4,8 milions d'euros en indemnitzacions a 13 de les 17 explotacions bovines afectades per la dermatosi nodular contagiosa (DNC), mentre que les quatre explotacions restants rebran les seves indemnitzacions "a partir de gener"
Així ho ha anunciat en una roda de premsa el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
També ha anunciat que el 8 gener està previst "aixecar les restriccions en el radi de Castelló d'Empúries", i ha recordat que el passat 26 de desembre "es van aixecar les de Cassà de la Selva", les dues a Girona.
L'únic territori on mantenen les restriccions és "el que forma part del radi de protecció de França", on "encara estan detectant nous casos de la malaltia". EFE
