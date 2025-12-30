Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Balandrauradars a Gironabarraca cala EstretaEcheverriembassaments CatalunyaVeneçuela
instagramlinkedin

El Govern pagarà indemnitzacions de 4,8 milions pels bovins amb dermatosi nodular abans d'acabar l'any

Els 1,5 milions restants es pagaran a partir de gener

Una de les granges on s'ha vacunat contra la dermatosi.

Una de les granges on s'ha vacunat contra la dermatosi. / Departament d'Agricultura

EFE

EFE

Barcelona

El govern català farà efectiu "entre avui i demà" el pagament de 4,8 milions d'euros en indemnitzacions a 13 de les 17 explotacions bovines afectades per la dermatosi nodular contagiosa (DNC), mentre que les quatre explotacions restants rebran les seves indemnitzacions "a partir de gener"

Així ho ha anunciat en una roda de premsa el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.

També ha anunciat que el 8 gener està previst "aixecar les restriccions en el radi de Castelló d'Empúries", i ha recordat que el passat 26 de desembre "es van aixecar les de Cassà de la Selva", les dues a Girona.

L'únic territori on mantenen les restriccions és "el que forma part del radi de protecció de França", on "encara estan detectant nous casos de la malaltia". EFE

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents