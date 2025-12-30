La incidència de la grip a Girona baixa de 399 a 202 casos per 100.000 habitants en una setmana
Els casos de grip ja es troben en descens a la Regió Sanitària de Girona després d'unes setmanes amb un nombre elevat de contagis, que situaven el nivell de transmissió com a molt alt a tot el conjunt de Catalunya.
Després d’un augment de contagis que va començar a finals de novembre i es va accentuar a principis de desembre, la incidència estimada de grip dels darrers dies confirma el descens que havia iniciat en la setmana anterior, ara molt més accentuat. El pic es va assolir amb una incidència molt superior a la d’anys anteriors i també de forma avançada en el calendari, a mitjans de desembre. La taxa global de grip a Girona s’ha situat en 202 casos per cada 100.000 habitants, per sota dels 399 registrats la setmana anterior.
Segons les darreres dades Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya corresponents a la setmana passada (del 22 al 28 de desembre), el nombre de casos de grip a Girona ha passat dels 3.731 als 1.888 en una setmana, és a dir, ha disminuït gairebé a la meitat. Aquesta evolució confirma que el territori avança cap a una fase de descens, després de diverses setmanes d’increments consecutius.
La més freqüent: grip A
La grip A és un dels principals tipus de virus de la grip que infecten els humans. Es propaga fàcilment, afecta el nas, la gola i els pulmons, i tendeix a causar símptomes més intensos en comparació amb un simple refredat. Mentre que un refredat sol començar lentament amb esternuts i un mal de coll lleu, aquest tipus de grip comença de sobte amb una febre més alta i un dolor corporal intens, acompanyats de fatiga i tos que poden durar fins a tres setmanes.
La grip A afecta cada grup d'edat de manera diferent; els símptomes són similars, però la intensitat i els riscos varien. Dels 13.692 casos diagnosticats a l’atenció primària, 11.130 són de menors de 60 anys. Els infants continuen tenint les taxes més elevades de grip, tant a Girona com a Catalunya, però amb una incidència més elevada a les comarques gironines.
Casos de grip, però també d'altres malalties respiratòries
Tot i que la grip és el virus predominant, hi ha tot un conjunt d'infeccions respiratòries agudes (IRA) que també han registrat un nombre destacat de contagis en les darreres setmanes als centres mèdics de la província de Girona. La pneumònia és la segona infecció amb més contagis de les darreres setmanes, seguida de la bronquiolitis, la COVID-19 i altres infeccions respiratòries agudes. El pic de diagnosticats de pneumònia a Girona es va registrar el passat 23 de desembre, amb gairebé 300 casos observats. Pel que fa als altres virus respiratoris registrats, la tendència també va clarament a la baixa: els casos de COVID-19 han passat de 34 a 18 en una setmana, i els de bronquiolitis de 89 a 52. En nombres absoluts d'IRA registrades al Gironès, s’han diagnosticat 5.883 casos, gairebé un 50% menys que la setmana passada, que van ser 10.127.
Pel que fa a l'ús de mascaretes, el passat 20 de desembre, el Departament de Salut va prorrogar-ne 15 dies més l'obligatorietat a centres sanitaris i residències. Per tant, serà a partir del 4 de gener quan ja no serà necessari el seu ús en aquests llocs indicats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Crema la barraca de cala Estreta de Palamós
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- La província de Girona creix en habitants excepte en cinc municipis
- El castell del Marquès de Camps de Salt està a la venda per 5,5 milions d'euros
- Ter Stegen apunta al Girona
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- El temporal deixa passejos plens de sorra i s'endú platges de la Costa Brava