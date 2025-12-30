Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Cassà formalitza el lloguer de l’antiga Cooperativa per destinar-la a usos culturals i expositius

L'espai està situat a peu de carrer, fet que permet dotar el municipi d'una sala d'exposicions accessible i adequada per acollir noves propostes

Façana de l’antiga Cooperativa, situada al Carrer Barraquetes, 32

Redacció

L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha formalitzat un contracte privat d’arrendament de la finca situada al Carrer Barraquetes núm. 32, per a destinar-lo a usos culturals i sala d’exposicions municipal. Situada a peu de carrer, suposarà una millora dels equipaments disponibles ja que fins ara el municipi no comptava amb cap equipament d’aquestes característiques a peu pla i en un carrer cèntric.

Aquesta actuació es duu a terme amb la col·laboració de la Fundació Joaquim Albertí amb la que l’any 2026 l’Ajuntament de Cassà formalitzarà un conveni a través del qual la Fundació col·laborarà amb l’assumpció d’una part de les despeses de lloguer i col·laborarà en la definició de les diverses activitats que acollirà aquest espai properament.

La incorporació d’aquest local suposarà una millora important per a la promoció cultural i artística del municipi, així com per a l’accessibilitat de la ciutadania. Aquest nou espai, situat a peu de carrer, permetrà dotar el municipi d’una sala d’exposicions accessible i adequada, que podrà acollir a més diverses propostes culturals que es sumen a les diferents iniciatives culturals i artístiques que ja es duen a terme per part de l’ajuntament i les diverses entitats municipals.

A més es fa en un edifici emblemàtic del poble de Cassà, com és l’antiga Cooperativa, recuperant-ne l’ús públic gràcies a la formalització d’aquest contracte de lloguer.

Segons l’alcalde, Pau Presas, “la signatura d’aquest contracte suposa un pas endavant per a Cassà en l’àmbit cultural. Cassà disposarà de nou d’una sala d’exposicions situada a peu de carrer, accessible i visible, que permetrà acostar la cultura i l’art a tota la ciutadania, en un carrer molt concorregut, i que obrirem per poder acollir noves propostes al nostre poble”.

