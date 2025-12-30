L’Ajuntament de Cassà formalitza el lloguer de l’antiga Cooperativa per destinar-la a usos culturals i expositius
L'espai està situat a peu de carrer, fet que permet dotar el municipi d'una sala d'exposicions accessible i adequada per acollir noves propostes
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha formalitzat un contracte privat d’arrendament de la finca situada al Carrer Barraquetes núm. 32, per a destinar-lo a usos culturals i sala d’exposicions municipal. Situada a peu de carrer, suposarà una millora dels equipaments disponibles ja que fins ara el municipi no comptava amb cap equipament d’aquestes característiques a peu pla i en un carrer cèntric.
Aquesta actuació es duu a terme amb la col·laboració de la Fundació Joaquim Albertí amb la que l’any 2026 l’Ajuntament de Cassà formalitzarà un conveni a través del qual la Fundació col·laborarà amb l’assumpció d’una part de les despeses de lloguer i col·laborarà en la definició de les diverses activitats que acollirà aquest espai properament.
La incorporació d’aquest local suposarà una millora important per a la promoció cultural i artística del municipi, així com per a l’accessibilitat de la ciutadania. Aquest nou espai, situat a peu de carrer, permetrà dotar el municipi d’una sala d’exposicions accessible i adequada, que podrà acollir a més diverses propostes culturals que es sumen a les diferents iniciatives culturals i artístiques que ja es duen a terme per part de l’ajuntament i les diverses entitats municipals.
A més es fa en un edifici emblemàtic del poble de Cassà, com és l’antiga Cooperativa, recuperant-ne l’ús públic gràcies a la formalització d’aquest contracte de lloguer.
Segons l’alcalde, Pau Presas, “la signatura d’aquest contracte suposa un pas endavant per a Cassà en l’àmbit cultural. Cassà disposarà de nou d’una sala d’exposicions situada a peu de carrer, accessible i visible, que permetrà acostar la cultura i l’art a tota la ciutadania, en un carrer molt concorregut, i que obrirem per poder acollir noves propostes al nostre poble”.
