La Nit de cap d’any serà gelada per l’arribada d’una massa d’aire fred
Els models indiquen que les temperatures baixaran de manera marcada, deixant mínimes inferiors als zero graus en alguns punts de la província
Després d’un Nadal passat per aigua i un cap de setmana d’intenses tempestes, tot apunta al fet que de cara a nit de Cap d’Any tindrem un altre canvi de temps. L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) pronostica l’arribada d’una massa d’aire gèlid que, a partir d’avui i fins com a mínim finals de setmana, provocarà un descens generalitzat dels termòmetres en tota Espanya.
A més, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indica que malgrat que l’any acabarà amb més hores de sol, l’ambient general del dia també serà més fred. En aquest sentit, com arreu de Catalunya, a la demarcació de Girona, aquest episodi es deixarà sentir amb força a les zones d’interior i de muntanya. A Puigcerdà, les temperatures mínimes podrien arribar fins als quatre graus sota zero, convertint-se en un dels punts més freds del territori gironí. El Ripollès també es preveu que registri valors negatius, amb mínimes al voltant dels dos graus sota zero, una temperatura similar a la que es preveu en diversos municipis de la Garrotxa. Ara bé, el fred no quedarà restringit només a les zones més properes als Pirineus, sinó que també, segons Meteocat, a l’interior del Baix Empordà i del Gironès, els termòmetres podrien baixar fins a l’1 sota zero.
Aquest descens serà especialment destacable, ja que suposarà una baixada d’entre dos i quatre graus respecte a les temperatures d’avui. A la resta de zones de la demarcació, les mínimes indiquen que estaran per sobre de 0. Malgrat tot, el descens en les temperatures tindran un impacte global i també s’hi veuran afectats. Així doncs, tot i que l’últim dia de l’any serà majoritàriament assolellat, l’ambient serà clarament hivernal, fent que la nit de Cap d’Any sigui especialment freda.
Pel que fa a les precipitacions, el pronòstic indica que alguns ruixats podrien afectar punts del litoral català, però la demarcació es quedaria al marge d’aquests episodis. Així, el fred serà el principal protagonista meteorològic en l’entrada al nou any.
De moment tot apunta al fet que el fred serà el protagonista de l'última nit de l'any i també del primer dia del 2026. Després, l’AEMET apunta que a partir de divendres, es tindrà un altre canvi de temps associat amb la possible arribada de borrasques atlàntiques. Els pronòstics a mitjà termini, encara incerts, suggereixen que de cara al cap de setmana viurem un augment generalitzat de les temperatures tant màximes com mínimes que aniran dissipant l’ambient gelat en la major part de Girona, com de la resta de l’estat.
