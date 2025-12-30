Retards a línies R11 i R2 Nord per un robatori de cable
També hi ha demores en els trens de línies R2 Sud, R2, R13, R14, R15, R16 i R17
Els trens de les línies R2 Nord i R11 acumulen retards des de les 6 del matí que poden superar els 20 minuts per un robatori de cable.
A més a més, les línies R2 Sud, R2, R13, R14, R15, R16 i R17 circulen amb retards des de les 8 del matí per una incidència a la infraestructura entre el Prat de Llobregat i Bellvitge (l'Hospitalet de Llobregat). Les demores poden superar els 10 minuts de mitjana.
