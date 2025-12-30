Ripoll repunta demogràficament i ja supera els 11.000 habitants
Fa deu anys hi havia el temor que pogués baixar de 10.000 i perdre beneficis fiscals
Sílvia Orriols va acusar a Junts de tenir empadronada gent en càmpings en anteriors mandats
El consistori de Ripoll va aprovar en el ple de desembre, un cens demogràfic d’11.049 habitants, certificant la tendència ascendent dels últims anys. La dada que computa els habitants del municipi a ú de gener de 2025, inclou els que resten pendents del tràmit de regulació padronal. Aquests números formen part de les xifres que es tenen a l’Ajuntament i difereixen dels 10.965 que atorga l’Institut Nacional d’Estadística espanyol, o dels 10.812 de l’Idescat català.
El creixement de vuitanta-cinc persones respecte a l’exercici anterior, és degut entre altres motius “a l’increment de la immigració sud-americana a causa de les polítiques laxes i irracionals que aplica el govern espanyol”, va explicitar l’alcaldessa Sílvia Orriols (Aliança Catalana), que també es va felicitar que en el cas de persones d’origen marroquí, només havien augmentat en sis membres, establint-se en els 935 actuals. En tot cas Orriols va afirmar que gràcies a la praxi que està aplicant el seu govern “no patim les allaus migratòries que tenen altres ciutats catalanes”.
La discussió del cens va destapar la desconfiança en les xifres oficials que la mateixa Orriols havia verbalitzat el 2022 quan formava part de l’oposició. La representant de la CUP, Marien Medel li va retreure la seva actitud de 2022, però Orriols li va replicar que tot plegat es devia a què en la seva condició de regidora no adscrita, no tenia accés a les dades oficials. A més va recordar que en aquella època el govern de Junts havia empadronat il·lícitament a gent en càmpings. El secretari municipal Gerard Soldevila va justificar-ho dient que en aquella època no es feia la fiscalització que actualment exerceix la Policia Local en temes d’empadronament, i va afirmar que és possible empadronar-se en un càmping en cas de constatar que s’hi està vivint.
Les dades demogràfiques actuals constaten que s’ha capgirat la tendència que a mitjans de l’anterior dècada va fer témer que es baixés dels 10.000 habitants. En cas que això hagués passat, Ripoll hauria perdut alguns beneficis fiscals, tal com ja li va passar a Ribes de Freser quan va baixar dels 2.000. L’any 2016 Ripoll tenia 10.583 habitants, però a partir d’aleshores va tornar a créixer, superant ara els onze mil, dada que no es comptabilitzava des de fa setze anys. El municipi havia arribat a tenir més de 12.000 persones l’any 1981, però la crisi del tèxtil que va suposar el tancament de gairebé totes les empreses d’aquest sector -només en queda una a Ripoll i a tota la comarca.-, les fàbriques de paper, i la pèrdua de pes de la metal·lúrgica, van fer perdre pes poblacional a la capital del Ripollès.
