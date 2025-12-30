Les estacions d'esquí demanen no sortir de les pistes pel risc d'allaus en uns dies d'alta afluència de visitants
La llevantada de Nadal anima als amants de la neu a desplaçar-se a la muntanya i els guies recomanen anar-hi preparats
Albert L. Cobo/ACN
Les estacions d'esquí del Pirineu registren aquests dies una elevada afluència de visitants, coincidint amb les vacances nadalenques i després de les precipitacions que va deixar la llevantada de Nadal i Sant Esteve. Precisament, les acumulacions de neu a cotes altes fan incrementar el risc d'allaus i, per aquest motiu, es demana no practicar l'esport blanc fora de pistes. En aquest sentit, guies de muntanya com Xavi Fanlo, de l'empresa Altitud Extrem, recomanen anar-hi preparats i tenint present les mesures de seguretat. "No només per les allaus, també quan hi ha neu poden haver-hi pendents de neu dura o gel, que requereixen ús de grampons i piolets", afirma, tot concloent que cal intentar que "no s'incrementin els accidents".
Els accessos a l'estació d'esquí de Masella registraven unes retencions d'uns cinc quilòmetres cap a les nou del matí d'aquest dimarts. De fet, aquests dies hi passen entre 8.000 i 9.000 persones per aquest camp de neu. Dos dels que ho han fet han estat en Jaume Pompido i el seu fill Biel, que han explicat que feia anys que no veien "aquesta neu tant fantàstica" i que per això han anat a gaudir-la "amb seguretat".
La directora comercial i de màrqueting de Masella, Maite Martí, ha dit que el domini esquiable està ben condicionat però que "es fa difícil poder controlar el fora pista". Per aquest motiu, ha apel·lat a la responsabilitat dels usuaris perquè no facin esquí de muntanya. En aquest sentit, ha detallat que s'han provocat allaus controlades amb detonacions d'explosius fetes amb l'ajuda d'un helicòpter.
Martí ha explicat que hi ha més d'un metre de neu acumulada en cotes mitjanes i altes de l'estació. També s'ha mostrat satisfeta amb el fet que la llevantada hagi coincidit amb les festes de Nadal, ja que aquest fet els permet oferir "molt bons gruixos" de neu.
Per la seva banda, el guia de muntanya Xavi Fanlo assegura que l'episodi de neu ha estat "fantàstic" i que feia anys que no n'hi havia hagut cap d'aquesta magnitud. Tot i això, també ha volgut deixar clar que aquest fet incrementa el risc d'allaus i cal adoptar mesures per minimitzar possibles accidents.
Fanlo ha explicat que a l'estació de La Molina compten amb un parc d'entrenament en rescat d'allaus on ofereixen formació a persones que volen anar a fer excursions a la muntanya pel seu compte. De fet, ha assegurat que el factor temps és molt important de cara a garantir la supervivència d'una persona que s'hagi vist atrapada per una allau.
Recomanacions davant el risc d'allaus
Des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) demanen que, abans de dur a terme la sortida, es consulti el butlletí de perill d'allaus que emet aquest organisme. També que es segueixin les indicacions dels serveis de pistes de les estacions d'esquí, a banda de portar material bàsic de seguretat, com seria un detector de víctimes d'allaus, a més d'una sonda i pala plegables.
Carles García, tècnic de predicció d'allaus de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ha explicat que, tot i que el perill d'allaus ha anat baixant progressivament, "encara el mantell és inestable" i es probable que se'n continuin registrant a cotes altes i en orientacions nord, on hi ha un nivell de perill 3. En cotes baixes i mitjanes, aquest seria moderat, amb un nivell 2.
