Girona i Campdorà reparteixen premis de La Grossa de Cap d'Any
El primer premi de La Grossa de Cap d'Any del 2025 ha estat el 01379
Un segon i un quart premi. Aquesta ha estat la fortuna que ha portat la Grossa de Cap d'Any 2025 a les comarques gironines. Concretament, a Girona i Campdorà.
La capital gironina s'ha endut part del segon premi amb el 92574 (65.000 euros per bitllet). D'altra banda, a Campdorà ha caigut part d'un quart premi, el 29181 (10.000 euros per bitllet).
El primer premi, al Vendrell
El primer premi de la Grossa de Cap d'Any del 2025 ha estat el 01379. El premi s'ha repartit al Vendrell i està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet.
Aquests han estat els premis de la Grossa de Cap d'Any 2025.
Primer premi
- 01379
Segon premi
Tercer premi
- 73762
Quarts premis
- 29181
- 15376
Cinquens premis
- 34006
- 20005
- 68675
El primer premi s'endú 200.000 euros per bitllet, el segon, 65.000; el tercer, 30.000; els quarts, 10.000; i els cinquens, 5.000 euros.
