Girona i Campdorà reparteixen premis de La Grossa de Cap d'Any

El primer premi de La Grossa de Cap d'Any del 2025 ha estat el 01379

Butlletes de la Grossa de Cap d'Any, en una imatge d'arxiu.

Butlletes de la Grossa de Cap d'Any, en una imatge d'arxiu. / ACN / Miquel Cornella

Redacció

Redacció

Girona

Un segon i un quart premi. Aquesta ha estat la fortuna que ha portat la Grossa de Cap d'Any 2025 a les comarques gironines. Concretament, a Girona i Campdorà.

La capital gironina s'ha endut part del segon premi amb el 92574 (65.000 euros per bitllet). D'altra banda, a Campdorà ha caigut part d'un quart premi, el 29181 (10.000 euros per bitllet).

El primer premi, al Vendrell

El primer premi de la Grossa de Cap d'Any del 2025 ha estat el 01379. El premi s'ha repartit al Vendrell i està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet.

Aquests han estat els premis de la Grossa de Cap d'Any 2025.

Primer premi

  • 01379

Segon premi

Tercer premi

  • 73762

Quarts premis

Cinquens premis

  • 34006
  • 20005
  • 68675

El primer premi s'endú 200.000 euros per bitllet, el segon, 65.000; el tercer, 30.000; els quarts, 10.000; i els cinquens, 5.000 euros.

