L’oci nocturn gironí ingressarà uns 8 milions la nit de Cap d’Any
Segons la patronal Fecasarm, s’estima aquesta ingrés per l’augment del cost de les entrades i l’ampliació de l’horari que permetrà als locals allargar la nit
L’últim dia de 2025, i com no la gent ja espera amb moltes ganes celebrar, en una nit on l’entusiasme per celebrar, sigui amb familiars, o bé amb amics, estigui present. Aquest fet fa que durant la nit de Cap d’Any es pugui acabar generant entre 6 i 8 milions d’euros a la província de Girona, segons explicava el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas. Tot i que no existeixen dades oficials, el sector coincideix a assenyalar que es tracta de la nit amb més activitat econòmica de tot l’any. «La nit de Cap d’Any és, amb diferència, la de més activitat econòmica de tot l’any a la demarcació de Girona», assegura Boadas.
El secretari general de la patronal explica que això passa perquè «si es té en compte el pes de Girona dins del conjunt de l’Estat, tant per oferta com per demanda, es pot estimar que la demarcació representa aproximadament entre un 3% i un 4% del total», un total de l’Estat que s’estima a ser d’uns 180 milions. Un escenari que fa que el Cap d’Any sigui una de les dates de major facturació de l’any, amb preus per sobre de l’habitual i amb molts locals que preveuen penjar el cartell de ‘ple’.
Aquestes xifres es concentren especialment en municipis amb una forta presència turística com Girona ciutat, Lloret de Mar, Platja d’Aro, Blanes, Roses o Empuriabrava, on l’oferta nocturna i l’afluència de visitants incrementen notablement l’activitat durant aquesta nit, malgrat tot, molts municipis també es preparen per a l’eufòria i l’efusivitat de la festa.
La Costa Brava ben plena
Molts municipis del litoral gironí aprofiten aquesta nit per atraure a la gent, com és el cas de Platja d’Aro que es prepara per viure una de les nits més fortes de l’any. El president de l’Associació de Restauració i Oci Nocturn de Platja d’Aro (ARION) i director de la discoteca Papillon, Toni Gallego, assegura que els comentaris del sector és molt positiu. «Els restaurants estan bastant carregats de reserves i les discoteques estem segurs que farem ple», explica.
Gallego destaca que «la nit de Cap d’Any pot arribar a doblar l’assistència d’un dissabte normal d’hivern», fet que té un impacte directe en la facturació. «És una nit molt rendible perquè tot és una mica més car, ja que els menús són especials per a l’ocasió, les entrades normalment venen amb paquets on s’inclouen copes i, tot i tenir més costos, econòmicament surt molt rendible per a tots els negocis relacionats amb l’oci nocturn», apunta. A més, té clar que per a l’obertura puntual de grans sales per dates concretes com Cap d’Any actua com un reclam per atreure públic de no tan sols del municipi, sinó que també els forans.
Entrades més cares
Un dels factors que expliquen l’elevada facturació és l’augment del preu mitjà de les entrades. Segons Boadas, «durant la resta de l’any, el preu mitjà de les entrades a la demarcació de Girona se situa habitualment entre els 15 i els 20 euros, mentre que la nit de Cap d’Any aquest import s’incrementa fins a una mitjana d’entre 30 i 35 euros». A Girona ciutat, concreta que «les entrades anticipades solen situar-se entre els 20 i els 35 euros en bars musicals i sales mitjanes, mentre que en discoteques de més capacitat el preu acostuma a oscil·lar entre els 30 i els 45 euros». A la resta de la demarcació, afegeix, «el rang és semblant, tot i que en alguns esdeveniments especials els preus poden arribar puntualment als 50 o 60 euros».
Aquest increment també va lligat a una major despesa mitjana del públic. «Girona i la seva demarcació registren un increment notable de públic no resident durant la nit de Cap d’Any, fet que es tradueix en una afluència més elevada als locals nocturns i en un augment de la despesa mitjana», assenyala Boadas. De la mateixa manera Gallego confirmava l’augment del turisme per a l’ocasió i apuntava que el turisme, en la zona en la qual estem, és especialment el francès, ja que per la proximitat amb el seu país aprofiten per a passar l’entrada d’any a la demarcació. «Aquest any hi ha moltes reserves de públic francès, tant a restaurants com a discoteques». Gallego, afegeix que «tant els restaurants, com les mateixes discoteques ja tenim moltes reserves de gent de França».
L’ampliació dels horaris
A tot això s’hi suma l’ampliació d’horaris autoritzada per la Generalitat durant el període nadalenc. A la nit d’avui els establiments podran obrir entre 60 i 90 minuts més del normal, fet que permetrà que les discoteques funcionin fins a les 7:30 hores del matí. Bars i restaurants musicals allargaran l’activitat fins a les 4:00 hores, mentre que altres estils de locals també disposaran d’horaris ampliats, com el cas de les discoteques de joventut (menors), que podran operar fins a les 22:00 hores; Les sales de concerts, cafè teatres i cafè concerts, podran operar fins a les 6:00 hores i els ‘afters’, fins a les 14:00 hores del dia 1 de gener. A més de comptar amb un marge addicional per al desallotjament segons l’aforament del local.
Les festes dels pobles i ciutats
Més enllà de les celebracions en locals i discoteques, molts municipis del territori donaran la benvinguda al nou any amb un munt de festes impulsades pels propis ajuntament, perquè els pobles i ciutats disposin de gresca i rauxa per a donar la benvinguda al nou any. D’entre els actes de l’entrada de l’any, Platja d’Aro, la revetlla comptarà amb les campanades de Ràdio Flaixbac, un programa en directe des de la plaça de l’Ajuntament (22:00 h). Un dels altres pobles és Sant Antoni de Calonge, que tindrà música en directe al pavelló muncipal a càrrec de l’orquestra Di-Versiones (00:30 h) i posteriorment Dj Dolça tancarà la nit. Mentre que a Girona, està previst que també un dj, DJ Kivili, empleni la plaça de la catedral amb música en directe (00:15 h).
A banda dels actes esmentats, molts més municipis també comptaran amb un munt de festes, amb música en directe i actuacions de dj per animar la celebració. D’aquesta manera, tant l’oci nocturn, com molts municipis fa molt de temps que es preparen per a fer el millor acomiadament possible a l’últim dia del 2025 i encetar el nou any amb tots estils diferents de gresca per a fer que cadascú pugui escollir allà on vulgui anar.
- Aniversari d'una tragèdia al Ripollès: final d'any de vent, neu i mort al Balandrau
- Detenen dues persones a Girona per robar a un home després de retirar diners del caixer d’una entitat bancària
- Catalunya desplega a les autopistes i principals carreteres els lectors de matrícula
- «Aquell dia em va tocar la loteria»
- Indignació pel mural tapat a una botiga del Barri Vell de Girona: 'Volem que s'actuï amb la mateixa eficàcia amb tots els incompliments
- Girona no passarà de 30 a 40 km/h el radar de Pedret que ja ha posat més de 7.300 multes
- Es fan passar per policies i roben un cotxe a l’AP-7 a Sant Julià de Ramis
- Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa de Montserrat