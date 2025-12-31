Un quart premi de la Grossa de Cap d'Any, el 29181, cau a Campdorà
Els guanyadors rebran 10.000 euros per bitllet
Aquests són els números premiats de la Grossa de Cap d'Any 2025
El 29181 ha estat el primer quart premi de la Grossa de Cap d'Any i s'ha distribuït en punts de venda de Campdorà i Cambrils.
Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, la qual cosa suposa 1.000 euros per cada euro jugat.
El número anterior i el posterior s'enduen 200 euros. Aquest és el primer dels dos quarts premis que s'han repartit durant el sorteig.
