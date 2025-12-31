Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un quart premi de la Grossa de Cap d'Any, el 29181, cau a Campdorà

Els guanyadors rebran 10.000 euros per bitllet

Bitllets de la Grossa de Cap d'Any, en una imatge d'arxiu.

Bitllets de la Grossa de Cap d'Any, en una imatge d'arxiu. / ACN

ACN

ACN

Girona

El 29181 ha estat el primer quart premi de la Grossa de Cap d'Any i s'ha distribuït en punts de venda de Campdorà i Cambrils.

Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, la qual cosa suposa 1.000 euros per cada euro jugat.

El número anterior i el posterior s'enduen 200 euros. Aquest és el primer dels dos quarts premis que s'han repartit durant el sorteig.

