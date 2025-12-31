Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 92574, cau a Girona

Els guanyadors aconseguiran 65.000 euros per bitllet

Bitllets de la Grossa de Cap d'Any, en una imatge d'arxiu.

Bitllets de la Grossa de Cap d'Any, en una imatge d'arxiu. / ACN

ACN

ACN

Girona

El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 92574, s'ha venut a Girona i Santa Coloma de Cervelló.

El segon premi d'aquesta rifa està dotat amb 65.000 euros per cada bitllet, que suposa 6.500 euros per euro jugat.

El número anterior i el posterior rebran 650 euros. El sorteig de la Grossa de Cap d'Any, que s'està realitzant aquest dimecres, reparteix tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.

