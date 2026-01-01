Accident entre un cotxe patrulla de la Policia d’Olot i un turisme
No es van haver de lamentar ferits
Accident de trànsit entre un cotxe patrulla de la Policia Municipal d’Olot i un turisme a tocar de la plaça Clarà.
El succés va tenir lloc aquest dimecres cap a les vuit del vespre i va consistir en un xoc sense ferits, en el qual el vehicle policial va patir danys importants a la part davantera.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar els serveis d’emergències, en una cruïlla cèntrica entre la plaça Clarà i el carrer del Bisbe Vilanova. El succés va comportar el tall del trànsit en aquest vial. Els fets estan sota investigació.
