Accident entre un cotxe patrulla de la Policia d’Olot i un turisme

No es van haver de lamentar ferits

L'accident de trànsit d'Olot amb un patrulla de la Policia Municipal implicat.

L'accident de trànsit d'Olot amb un patrulla de la Policia Municipal implicat. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

Accident de trànsit entre un cotxe patrulla de la Policia Municipal d’Olot i un turisme a tocar de la plaça Clarà.

El succés va tenir lloc aquest dimecres cap a les vuit del vespre i va consistir en un xoc sense ferits, en el qual el vehicle policial va patir danys importants a la part davantera.

El vehicle de la policia accidentat i un dels agents

El vehicle de la policia accidentat i un dels agents / Anti-radars Garrotxa

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar els serveis d’emergències, en una cruïlla cèntrica entre la plaça Clarà i el carrer del Bisbe Vilanova. El succés va comportar el tall del trànsit en aquest vial. Els fets estan sota investigació.

TEMES

