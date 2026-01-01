Balanç de la Nit de Cap d’Any a Girona: els Mossos detenen cinc persones per violència masclista i enxampen 17 conductors beguts
Un conductor acaba denunciat penalment després d'accidentar-se ebri i sense tenir carnet
La nit de Cap d’Any a la Regió Policial de Girona s’ha saldat amb cinc detencions: una per un delicte contra el patrimoni i quatre per delictes de violència de gènere o domèstica. En concret, els Mossos d'Esquadra a Girona han detingut una persona per un robatori a l’interior d’un vehicle; a Lloret de Mar, una persona per violència de gènere i domèstica; a Santa Coloma de Farners, dues persones per violència domèstica; i a Riudarenes, al nucli de Can Fornaca, una altra persona pel mateix tipus de delicte.
Pel que fa a les celebracions multitudinàries previstes a la regió, la revetlla de la plaça de la catedral Girona es trobava pràcticament desallotjada a dos quarts de quatre de la matinada, sense que s’hi registressin incidents, confirmen dels del cos policial.
Accidentat sense carnet i begut
En l’àmbit del trànsit, entre les deu de la nit i les deu del matí d'aquest dijous, els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona han dut a terme 11 controls d'acoholèmia amb 223 lectures efectuades i tres de drogues. Aquestes actuacions han derivat en quatre delictes contra la seguretat viària —tres per alcoholèmia penal i un per manca de permís de conduir—, així com en 14 denúncies administratives per alcoholèmia i una per drogues.
Durant el mateix període s’han registrat quatre accidents de trànsit, un dels quals el conductor amb concurrència d’alcoholèmia penal i manca de permís. El balanç viari es tanca sense víctimes mortals ni ferits greus, i amb una única persona ferida lleu que no ha requerit trasllat sanitari, segons dades del cos policial.
En el cas de Girona, els Bombers van haver d'actuar dimecres a la nit en un incendi en un hotel de Blanes i que va obligar a desallotjar els hostes i treballadors. Es va saldar sense ferits.
Un accident mortal i 117 arrestats a Catalunya
El Departament d’Interior i Seguretat Pública ha fet balanç d’una nit de Cap d’Any en una nota de premsa amb marcada per una activitat intensa però sense incidències greus destacades, més enllà d’un accident mortal de trànsit. El dispositiu especial dels Mossos d’Esquadra,amb prop de 1.800 agents i en coordinació amb les policies locals, s’ha tancat amb 117 persones detingudes, principalment per delictes contra el patrimoni, violència de gènere i lesions..
En l’àmbit viari de tot Catalunya, s’han fet 50 controls d’alcoholèmia amb 1.188 proves, que han derivat en 65 denúncies administratives i 18 penals, així com 19 positius en drogues. El Servei Català de Trànsit ha confirmat una víctima mortal en un accident a l’N-II, a Malgrat de Mar, on un turisme va sortir de la via i es va incendiar. Dues persones més van resultar ferides menys greus. Amb aquest sinistre, el 2025 es tanca amb 144 morts a la xarxa viària interurbana.
Els Bombers de la Generalitat han atès més d’un centenar de serveis, majoritàriament assistències tècniques, a més d’una desena d’incendis d’habitatge i catorze de contenidors, tots sense conseqüències greus. També han intervingut en una vintena d accidents de trànsit.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut 6.171 trucades, un 8,3% més que l’any passat, relacionades amb 4.358 incidents, sobretot per assistència sanitària, agressions i actuacions incíviques, amb una major concentració de trucades entre les dues de la matinada i les sis.
Per províncies , el 77,7% de les trucades s'han fet des de Barcelona (4.775), seguit de Tarragona (10,3% amb 633 trucades), Girona (7,8% amb 479 trucades)
El CECAT de Protecció Civil ha fet seguiment de la nit des de Barcelona i Reus, sense registrar cap incidència de gravetat.
