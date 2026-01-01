Girona acaba el 2025 amb 22 morts a les carreteres després d'un desembre negre
La comarca de la Selva amb vuit víctimés és la que n'ha registrat més
Les comarques gironines han tancat el 2025 amb un mort més a les carreteres respecte a l’any anterior. En total, 22 persones han perdut la vida en accidents de trànsit al llarg de l’any, segons les dades recollides per Diari de Girona i basades en les darreres oficials de Trànsit.
Aquesta xifra s’ha assolit després d’un desembre negre, amb tres víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de la província.
Les persones mortes durant el mes de desembre han perdut la vida en sinistres viaris a l’Empordà: una al Baix Empordà, concretament a Gualta, i dues a l’Alt Empordà, una a Biure i l’altra al Far d’Empordà.
L’últim sinistre mortal del 2025 es va produir el 22 de desembre al Far d’Empordà, quan es va registrar un xoc frontal entre un camió i un turisme a l'N-II, cap a dos quarts de dotze del migdia. La víctima mortal va ser Josep Cristina, de 72 anys, exalcalde de Mollet de Peralada. Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes de l’accident.
Un altre dels accidents mortals del desembre va comportar la detenció del conductor d’un camió, que va impactar contra un cotxe a la GI-643 el 10 de desembre. En aquest sinistre va morir un veí de Pals de 77 anys. Aquest accident, juntament amb un altre de mortal ocorregut en vies properes, ha fet que veïns i ajuntaments del Baix Empordà alcessin la veu per reclamar millores viàries.
La Selva, al capdavant
Pel que fa al balanç per comarques, la Selva és la que acumula més víctimes mortals, amb vuit persones mortes en accidents de trànsit durant el 2025. A l’Alt Empordà, els dos morts del desembre han fet elevar la xifra fins a set víctimes, convertint-la en la segona comarca amb més sinistralitat mortal.
La sinistralitat viària havia anat a la baixa durant gran part de l’any, però a partir del setembre el nombre de víctimes mortals va començar a augmentar fins a arribar a les 22 del tancament del 2025.
Finalment, pel que fa als usuaris vulnerables -vianants, motoristes i ciclistes-, aquest col·lectiu ha hagut de lamentar nou víctimes mortals enguany a la província de Girona, segons les dades recollides per Diari de Girona.
144 morts a Catalunya
L'any 2025 ha tancat amb un total de 144 víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. L'últim accident mortal es va produir dimecres poc abans de les 12 de la nit a l'N-II al seu pas per Malgrat de Mar. Un cotxe va sortir de via i va acabar incendiat en una àrea boscosa. Com a conseqüència, va morir la passatgera posterior del vehicle i dos homes van resultar ferits de poca gravetat.
