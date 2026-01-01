Les estacions d'esquí catalanes aposten per la sostenibilitat per allargar les temporades
La innovació i la intel·ligència artificial, clau en la gestió de les estacions de Catalunya per a reduir emissions i allargar les temporades
Begoña González
El canvi climàtic i l’agenda de descarbonització europea han provocat grans canvis en molts sectors, entre d’altres, el de la neu, que evoluciona cap a la sostenibilitat per mirar de pal·liar els efectes del clima. En aquest sentit, les estacions d’esquí catalanes se situen a l’avantguarda de la sostenibilitat amb diferents iniciatives de gestió de la neu per aconseguir optimitzar al màxim les precipitacions naturals i la producció de neu per allargar les temporades d’esquí.
En unes jornades professionals organitzades per l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Muntanya (ACEM) a Baqueira Beret, experts del sector han posat en relleu com la sostenibilitat, la innovació, la seguretat i la intel·ligència artificial (IA) estan transformant la gestió de les estacions d’esquí catalanes.
Les estacions de FGC TURISME (La Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot Esquí, Port Ainé, Boí Taüll), Baqueira Beret i Masella coincideixen a situar el futur del sector més enllà de la descarbonització i aposten per començar a provar combustibles com l’HVO (oli vegetal hidrotratat) que redueix les emissions de CO2 en un 90%, i apostant en un futur pel desenvolupament de màquines d’hidrogen i elèctriques de zero emissions.
Tecnologia de les trepitjaneu de pistes
Malgrat que encara no és possible canviar el parc de màquines trepitjaneu de què disposen la majoria d’estacions per un de totalment elèctric perquè no estan preparades per portar a terme les tasques que es requereixen, sí que han començat a utilitzar-se en algunes de més petites. A les estacions catalanes, la mecànica que es fa servir actualment, cada vegada més complexa i tecnificada, ha permès avançar cap a una precisió mil·limètrica i una reducció dràstica de les emissions apostant per transició cap a una muntanya més neta amb les màquines d’hidrogen.
Així, i malgrat que la descarbonització total no és encara possible, a les estacions catalanes, i en concret a Baqueira Beret, ja es fan servir estratègies per maximitzar l’aprofitament de la neu d’una manera més sostenible a través de la gestió de la neu. Ignacio Sacau, un dels maquinistes més experimentats en el trepitjat de pistes de Baqueira Beret, va destacar que més enllà d’una qüestió d’estètica, el trepitjat de la neu «és una eina de sostenibilitat que permet allargar la temporada amb el mínim consum hídric i energètic».
I és que malgrat que òbviament el trepitjat i fresat de la neu és crucial per a l’experiència de l’esquiador, hi ha molts detalls que estan estudiats mil·limètricament amb l’objectiu de fer-la més duradora. «Els petits relleus de la pista creen microsombres que permeten abaixar la temperatura de la neu i mantenir-la millor i més temps», va puntualitzar l’expert.
Els avenços de la IA
En la mateixa línia, les estacions catalanes ja debaten sobre la utilitat de la IA en un futur pròxim. «Podria ajudar-nos a mecanitzar tasques que ens permetrien que el personal es pogués dedicar més a l’experiència del client en espais com per exemple els remuntadors i els telecadires», va afirmar Aureli Bisbe (president de l’ACEM).
D’altra banda, l’aplicació de la IA en l’anàlisi de dades meteorològiques i de consum per predir les necessitats de les estacions és un altre dels àmbits en què les estacions catalanes ja tenen l’ull posat. Així com en el cas de la preparació de pistes, especialment davant els canvis meteorològics per adaptar els torns dels maquinistes a la realitat canviant.
- Investiguen possibles vessaments d'uns 30 camions aparcats en un descampat de Vilobí
- El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 92574, cau a Girona
- Adeu, papa
- Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
- Una furgoneta s'estavella contra una cèntrica estació de la Girocleta
- Catalunya desplega a les autopistes i principals carreteres els lectors de matrícula
- Girona i Campdorà reparteixen premis de La Grossa de Cap d'Any
- Laia Palau deixa el càrrec d’entrenadora assistent de l’Spar Girona