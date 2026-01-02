El 2025 ha estat l'any més plujós en punts de l'Empordà
S'han donat episodis de precipitacions excepcionals amb un març extremadament plujós i un desembre extraordinari
El 2025 ha acabat com l'any més plujós en punts de l'Empordà. En concret, tot i que el 2018 i el 2020 van registrar acumulacions globals més altes, algunes sèries registrades al nord-est de Catalunya han determinat el 2025 com l'any més plujós, des que es tenen registres.
A més, arreu de Catalunya, s'han donat episodis de precipitacions excepcionals al llarg de l'any, com una primavera molt plujosa, amb un març extremadament plujós; i un desembre extraordinari, que ha superat totes les xifres del segle XXI. El juliol també va ser molt plujós.
Així, al llarg de l'any s'han acumulat més de 1.500 litres per metre quadrat de precipitació al massís dels Ports i en algunes zones del Pirineu gironí, així com en alguns sectors d'alta muntanya. Destaquen els 1.515,9 a Beget, els 1.502 a Ulldeter o els 1.478,3 a Molló, tots ells al Ripollès.
En canvi, la precipitació ha estat relativament baixa al Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera, les Garrigues i la Ribera d'Ebre, amb valors inferiors als 400 litres per metre quadrat.
El 2025, entre els anys més càlids
El 2025 també ha finalitzat com el quart any més càlid a Catalunya, amb una anomalia d'uns +1,2 graus respecte del període 1991-2020, segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Tot i no ser un any de rècord, destaca el fet que no s'havien registrat mai quatre anys consecutius tan càlids. A escala europea, segons Copernicus, el 2025 presenta una anomalia de +0,6 graus, sense incloure les dades de desembre. A Catalunya, el 2025 ha estat aproximadament un grau superior a la mitjana europea.
