Dos accidents provocats per senglars a Cabanelles i Fogars amb pocs minuts de diferència
Una persona resulta ferida de caràcter lleu en un dels sinistres
Dos accidents de trànsit provocats per la irrupció de senglars van marcar aquest dijous al vespre a les comarques gironines.
El primer es va conèixer a dos quarts i cinc de vuit i es va produir a Cabanelles, al quilòmetre 53 de l’N-260, un tram ja conegut per aquest tipus d’incidents. Precisament en aquest punt, el Servei Català de Trànsit ha instal·lat un sistema pioner amb intel·ligència artificial (IA) per alertar els conductors de la presència de fauna a la calçada.
Segons l’avís al 112, un cotxe que circulava en sentit Besalú es va accidentar arran del pas d’un senglar. A l’interior hi havia cinc persones, cap de les quals va resultar ferida. A lloc hi van treballar els Mossos d’Esquadra de Trànsit, el SEM i els Bombers.
Sis minuts més tard, a les 19.41 hores, els Bombers van rebre un altre avís per un accident similar a Fogars de la Selva, a l’AP-7. En aquest cas, es van mobilitzar tots els efectius d’emergències per un vehicle que havia topat contra la tanca lateral de l’autopista després d’un cop de volant per esquivar un senglar.
A més, arran del succés, un segon vehicle que circulava darrere va haver de frenar bruscament i va topar amb el primer cotxe. El conductor del primer va patir una fuetada cervical i va ser atès pel SEM.
