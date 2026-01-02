Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nit Cap d'Anyprimer bany de l'anysubmarinista Rosespreus 2026la Grossa de Cap d'Anybalisa V16
instagramlinkedin

Dos ferits en un incendi d'un pis ocupat a Banyoles

Els veïns d'un entresol i de l'habitatge afectat van haver de passar la nit fora de casa

Vehicles dels Bombers en una foto d'arxiu.

Vehicles dels Bombers en una foto d'arxiu. / arxiu ddg

Eva Batlle

Eva Batlle

Banyoles

Un incendi en un pis ocupat de Banyoles va deixar dues persones ferides aquest dijous. Una dona va resultar ferida de poca gravetat i va ser traslladada en ambulància a l’hospital Trueta, mentre que un home afectat de caràcter lleu va ser atès al lloc pels serveis d’emergències (SEM) i no va necessitar trasllat.

El foc, concentrat en una sola habitació, va ser força intens i va obligar els veïns de l’entresol i de l’habitatge afectat a passar la nit fora de casa.

L’incendi es va produir cap a un quart de quatre en un edifici de quatre plantes situat al carrer Barcelona de Banyoles. Els Bombers es van desplaçar ràpidament al lloc i van comprovar que el foc quedava confinat a una habitació, revisant la resta del pis i totes les plantes de l’edifici per assegurar-se que tots els veïns havien sortit.

Un cop extingit el foc, els efectius van iniciar les tasques de ventilació. L’habitatge afectat i un pis de l’entresol van quedar inhabitables.

A lloc també s'hi van desplaçar la Policia Local de Banyoles i els Mossos.

Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes de l’incendi per determinar què el va provocar.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents