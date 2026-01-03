Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Belén Cochs, nova directora mèdica de la Fundació Hospital d'Olot

Substituirà a partir del 19 de gener a l’actual director-gerent, Lluís Ramió i Torrentà

Belén Cochs Cosme, nova directora mèdica de l'Hospital d'Olot.

Belén Cochs Cosme, nova directora mèdica de l'Hospital d'Olot. / Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa

Redacció

Redacció

Olot

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa tindrà una nova directora mèdica, Belén Cochs Cosme, que s’incorporarà el 19 de gener a l’hospital substituint a Lluís Ramió i Torrentà, actual director-gerent.

Cochs Cosme és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en ginecologia i obstetrícia a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Des del 2022 ha ocupat el càrrec de cap de guàrdia del centre i, a partir de 2023, el d’adjunta a la Direcció Assistencial del Procés d’Hospitalització.

En aquesta etapa ha liderat projectes transversals d’optimització de processos, d’hospitalització d’aguts, atenció intermèdia i hospitalització a domicili. El 2024 també va ser subdirectora dels serveis mèdics de la mateixa institució. També ha treballat com a professora associada i ha fet recerca clínica.

En l’àmbit formatiu, té un Executive Màster en Direcció d’Organitzacions Sanitàries per ESADE i actualment cursa el Màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona.

