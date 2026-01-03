Belén Cochs, nova directora mèdica de la Fundació Hospital d'Olot
Substituirà a partir del 19 de gener a l’actual director-gerent, Lluís Ramió i Torrentà
La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa tindrà una nova directora mèdica, Belén Cochs Cosme, que s’incorporarà el 19 de gener a l’hospital substituint a Lluís Ramió i Torrentà, actual director-gerent.
Cochs Cosme és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en ginecologia i obstetrícia a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Des del 2022 ha ocupat el càrrec de cap de guàrdia del centre i, a partir de 2023, el d’adjunta a la Direcció Assistencial del Procés d’Hospitalització.
En aquesta etapa ha liderat projectes transversals d’optimització de processos, d’hospitalització d’aguts, atenció intermèdia i hospitalització a domicili. El 2024 també va ser subdirectora dels serveis mèdics de la mateixa institució. També ha treballat com a professora associada i ha fet recerca clínica.
En l’àmbit formatiu, té un Executive Màster en Direcció d’Organitzacions Sanitàries per ESADE i actualment cursa el Màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
- Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que sobri dels dinars
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- L’‘efecte Pedroche’ es desinfla: Chenoa i Estopa arrasen i revaliden el lideratge d’RTVE en les campanades davant la dada més baixa d’Atresmedia en els últims anys
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
- El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Dos incendis en pocs minuts a Santa Eugènia: un cotxe en flames i contenidors cremats