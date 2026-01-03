Entren en servei les noves unitats de convivència de la residència Sant Jaume d'Olot
La segona fase de les obres s’enllesteix amb la millora d’espais i la instal·lació de plaques fotovoltaiques
La reforma iniciada el 2019 té pendent encara la remodelació de la tercera planta
La residència Sant Jaume d'Olot ha finalitzat aquest mes de desembre una nova fase d’obres. Després d’una primera reforma feta l’any 2019 a la primera unitat de la residència, el novembre de 2024 van començar els treballs que s’han concentrat en la segona planta de l’immoble. Les obres han consistit en la creació de dues noves unitats de convivència -amb una capacitat per a 17 persones cadascuna-, la millora d’habitacions i dels espais comuns. També ha permès la millora de la climatització de les plantes i la col·locació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum. Les obres han estat cofinançades per l’Ajuntament d’Olot i el Departament de Drets Socials de la Generalitat mitjançant la convocatòria de subvencions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de fons europeus Next Generation, i han rebut un finançament d’1.255.084,55 euros. El seu costat total ha estat d’1.855.100,45 euros.
Les obres que han finalitzat aquest mes de desembre són la segona fase de la reforma integral que es va iniciar l’any 2019 amb la consolidació de la primera unitat de convivència de la residència Sant Jaume (17 places) amb espais més petits, personalitzats i moderns on els usuaris i usuàries poden decidir en cada moment com és el seu dia a dia. L’actuació anterior va suposar una inversió d’1.700.000 euros que van ser assumits amb fons propis de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume i la Generalitat.
Amb aquesta actuació, es dona per completada la reforma del 75% de les places de la residència Sant Jaume que aquest 2025 compleix 47 anys de funcionament i té capacitat per a 69 persones.
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha visitat les instal·lacions amb l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós. «Les obres de la residència Sant Jaume ens permeten continuar avançant en la millora de l’atenció a la gent gran, una línia clau per a la ciutat» ha assegurat Arbós que, aprofitant la visita d’aquest dissabte, ha demanat al conseller Dalmau el suport de la Generalitat per continuar afrontant la reforma integral de l’edifici amb les obres de la tercera planta. En aquest sentit, el conseller va assegurar que està previst que les obres es puguin tirar endavant durant el 2027. «El compromís és que l’Ajuntament treballarà el projecte durant aquest 2026 i trobarem la millor solució perquè les obres puguin veure la seva culminació durant el 2027», ha assegurat. A més, ha afegit que «els treballs realitzats a la residència Sant Jaume escenifiquen un deute que tenim com a societat amb les persones més grans. Tothom mereix tenir una vida amb dignitat i un equipament de primer nivell com el d’Olot ho assegura».
Horitzó 2027 per la variant
Abans de visitar la residència, el conseller de la Presidència ha mantingut una reunió de treball a l’Ajuntament d’Olot on Dalmau va reiterar el compromís del Govern de tirar endavant la variant d’Olot i va anunciar que durant el primer semestre d’enguany es farà la licitació amb l’objectiu d’iniciar les obres a finals d’any o principis del 2027. «La variant és necessària, és una reivindicació històrica de l’Ajuntament i del teixit i econòmic i social, i el Govern de Catalunya hi està plenament compromès», ha dit el conseller Dalmau, que també va completar la seva estada a Olot amb una visita a la Fundació Kreas.
Acord pel finançament
Pel que fa a les negociacions per al finançament singular, Dalmau ha assegurat durant les declaracions als mitjans posterior a la visita a la residència que «ja estan a la recta final», que és «optimista» i que s’està treballant «a un bon ritme». A més, ha recordat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja va avançar fa unes setmanes que «al gener passaran coses». De totes maneres, Dalmau ha demanat «prudència» perquè el contingut encara no està tancat i «hi ha diversos escenaris sobre la taula». «Encara queden uns dies de feina i de negociació per fer possible l’acord», ha apuntat, i ha garantit que el Govern té «totes les energies posades» en aconseguir aquest acord, que assegura que serà «històric i beneficiós» per a Catalunya.
El conseller no ha donat detalls sobre les fórmules concretes que s’estan negociant i ha dit que «l’objectiu és que totes les comunitats autònomes tinguin més recursos de forma generalitzada».
