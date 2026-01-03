Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

AGENDA

Què fer a les comarques gironines aquest cap de setmana

Patges reials, quines, pessebres vivents i espectacles familiars... l'agenda d'aquest cap de setmana a les comarques gironines arriba ben plena d'actes

Agenda de Nadal a Girona.

Agenda de Nadal a Girona. / Redacció

Redacció

Redacció

Girona

L'agenda d'aquest cap de setmana a Girona ve farcida d'actes relacionats amb el Nadal: patges reials, quines, pessebres vivents; a més d'espectacles familiars i d'altres.

- Dissabte 3 de gener -

CIRC

  • Girona - A les 11.30, 16 h i les 19 h a la Copa, circ de Nadal sobre gel, «Peter Pan».

MÚSICA

  • Blanes - A les 17 h, actuació itinerant de la Banda Mossèn Joan Batlle.
  • Figueres - A les 19 h a l’Auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport Figuerenc, concert «El nostre Nadal» amb Martí Peraferrer (actor), Carles Coll Costa (piano), Carles Coll Bardés (violoncel), Salvador Torres (cantant) i Clara Valero (soprano).
  • Girona - A les 22 h al Sunset Jazz Club, actuació de Gustav Lundgren Trio.
  • Lloret de Mar - A les 19 h al Teatre, concert «Junts! Un sol clam» amb el Cor ArsNovaLloret amb la coral La Igualtat de Gavà, l’Orquestra Gratia Artis i la col·laboració de la coral Contrapunt infantil de Malgrat de Mar.
  • Palamós - A les 20 h al Teatre La Gorga, concert A cau d’orella amb Marina Carnet i Jordi Carreras.
  • Sant Pau de Segúries - A les 12 h a l’Església, concert d’Any Nou amb Miquel Muñiz (violí), Marina Prat (viola) i Jaume Ferrer (violoncel).

PASTORETS

  • Banyoles - A les 18 h al Teatre Municipal, representació de Els Pastorets de Banyoles, a càrrec de Cor de Teatre.
  • Figueres - A les 18 h al teatre municipal El Jardí, teatre musical «El primer Nadal dels pastors» de mossèn Rossend Fortunet.
  • Olot - A les 19 h l’Orfeó, representació dels Pastorets d’Olot amb música en viu.

ESPECTACLES FAMILIARS

  • Girona - Entre les 10.30 h, 12 h i 16.30 h a la Sala La Planeta, concert espectacle «Que soni el Nadal!». A les 18 h al complex GEiEG Sant Narcís, espectacle «Nadal Kadabra» amb Fèlix Brunet. A les 18 h a El Corte Ingés, representació de l’espectacle de titelles «Un Nadal màgic».
  • Palamós - Entre les 17.30 h i les 19 h als carrers del Barri Vell, espectacle de llum i foc de La Cirquestra amb la Cia. improvistos Krusty Show.
  • Sant Feliu de Guíxols - Entre les 12.30 h i les 18.30 h al Pavelló de la Corxera, espectacle de teatre infantil «Mal de Closca», a càrrec de la Cia. La Cabuda.
  • Sarrià de Ter - A les 11.30 h a la Pista de la Cooperativa, espectacle de Nadal «El camí de Nadal i una esperada sorpresa».

REIS D'ORIENT

  • Amer - A les 18 h a la plaça de la Vila, arribada dels carters reials.
  • Arbúcies - Entre les 10 h i les 13 h a la Gabella, taller de fanalets.
  • Banyoles - Entre les 16 h i les 20 h al Claustre del monestir, ambaixada reial.
  • Begur - A les 17 h a la plaça Paco Font, taller in fantil ed fanalets. Xocolatada i rebuda del carter reial.
  • Blanes - A les 11.30 h a l’espai EnNadala’t, recollida de cartes amb el patge reial de sa majestat Gaspar.
  • Cadaqués - A les 11 h al Passeig, Escape Room exterior «Ajuda els Reis d’Orient».
  • Campllong - A les 17 h als Jardins de l’Església, representació de l’espectacle infantil «Ding Dang Rock» i a les 18 h, arribada dels patges reials.
  • Castell d’Aro - Entre les 16.30 h i les 20 h a la plaça Poeta Sitjar, plaça Màgica dels Reis d’Orient amb taller de fanalets, maquillatge, conta contes, música, espai per escriure les cartes, bústia reial i xocolatada.
  • Figueres - Entre les 17.30 h i les 20 h a la plaça de l’església de Sant Pere, campament reial.
  • Girona - A les 11 h al parc de Vista Alegre, festa del patge al barri de Vista Alegre-Carme. A les 16 h al centre cívic Pla de Palau, patge reial. A les 16.30 h a l’Espai cívic Mercadal, patge reial. A les 18 h a la plaça de l’Assumpció, visita dels patges reials.
  • Olot - A les 17.45 h a la plaça Clarà, campament Reial.
  • Palafrugell - A les 17.30 h al Museu del Suro, taller de fanalets.
  • Peralada - A les 12 h al Pavelló, visita del patge reial Martí.
  • Platja d’Aro - Entre les 11 h i les 14 h al carrer Pineda de Mar, els Patges reials recolliran les cartes.
  • Sant Feliu de Guíxols - A les 19 h a la plaça Salvador Espriu i al Museu de la Joguina, arribada dels Patges Reials i màgia itinerant a càrrec del Mag Sàbat.

QUINES

  • Bàscara - A les 22 h al Pavelló.
  • Palafrugell - A les 22 h a l’INS Frederic Martí i Carreras.
  • Sant Antoni de Calonge - A les 17 h al Casal de la Gent Gran.
  • Sils - A les 20 h a la sala La Laguna, sopar i quina.
  • Vilobí d’Onyar - A les 18 h al pavelló.

PESSEBRES

  • Bàscara - A les 19 h, pessebre vivent.
  • Castell d’Aro - A les 19 hal casc antic del poble de Castell d’Aro i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro.
  • Pardines - A les 19 h a la plaça del Padró, pessebre vivent.

- Diumenge 4 de gener -

CIRC

  • Girona - A les 11.30 h i les 17 h a la Copa, circ de Nadal sobre gel, «Peter Pan». A les 18 h al Teatre municipal, 1r Combinat de circ de Girona del Col·lectiu de Professionals de Circ.

MÚSICA

  • Cadaqués - A les 18 h a l’Església, «Cadaqués canta» amb les corals Art i Joia, Grup Cap de Creus, Una mica de Cant de Quers i Cor Ses Minves.
  • Figueres - A les 12 h a l’Asil Vilallonga, concert de Nadal a càrrec de la coral Germanor Empordanesa del Casino Menestral.
  • Girona - A les 20 h al Sunset Jazz Club, actuació de Sébastien Falzon Trio&Jam session.
  • L’Escala - A les 11 h als carrers del nucli antic, cercavila musical amb BatuScala. A les 17.30 h al Pportal de l’Alfolí de la Sal, concert d’animació nadalenca amb Xavi Guitarres. A les 9.30 h a la plaça de l’Ajuntament, concert amb Renart Sax.
  • Ribes de Freser - A les 18 h al Teatre, concert de Nadal amb la coral Vall de Ribes.
  • Santa Cristina d’Aro - A les 18 h a l’Espai Ridaura, concert de Cap d’Any amb l’Orquestra Simfònica del Vallès amb el director Xavier Puig i la soprano Laura del Río.

REIS D'ORIENT

  • Arbúcies - A les 10 h a les cases de la mainada, patges carters.
  • Blanes - A les 11.30 h a la fira EnNadala’t, recollida de cartes amb el patge reial de sa majestat Baltasar.
  • Calonge i Sant Antoni - A les 18.45 h i a les 19.45 h al Campament reial al paratge del Collet, espectacles.
  • Celrà - A les 17.30 h a la Torre Desvern, campament reial.
  • Esclanyà - A les 16 h al local polivalent, taller de fanalets.
  • Figueres - A les 11 h al Castell de Sant Ferran, tallers de Nadal.
  • Girona - D’11 h a 13 h i de 17 h a 19 h a la plaça Miquel Santaló, visita del patge reial a l’Eixample. A les 16 h a la plaça Ciutat de Figueres, visita del patge reial a Montilivi. A les 17 h al local social de Palau-sacosta, visita del patge reial. A les 17 h a la plaça Santa Eugènia, cavalcada dels carters i patges reials a Santa Eugènia i Can Gibert. Tot seguit, recollida de cartes.
  • La Bisbal d’Empordà - A les 18 h als Jardins de Torre Maria, carter reial.
  • Olot - A les 17.45 h a la plaça Clarà, campament reial.
  • Platja d’Aro - D’11 a 14 h al carrer Pineda de Mar, recollida de cartes dels patges reials.
  • Roses - A les 16 h al Mas de les Figueres, campament reial.
  • S’Agaró - Entre les 10.30 h i les 14 h al parc de Sant Ramon, plaça Màgica dels Reis d’Orient amb taller de fanalets, taller de maquillatge, espai per escriure cartes, música, bústia reial i conta contes.
  • Sant Feliu de Guíxols - A les 18.30 h, arribada de les carteres reials per mar i recorregut fins al Monestir.

PASTORETS

  • Banyoles - A les 18 h al Teatre municipal, a càrrec de Cor de Teatre.
  • Olot - A les 19 h a l’Orfeó, representació d’Els Pastorets d’Olot amb música en viu.

FIRES

  • Cornellà del Terri - Escudella de Nadales. A la plaça de Maig, plaça de l’Església i capella de Sant Antoni. Tallers, patge reial, inflables, espectacles, escudellada popular i música.

QUINES

  • Bescanó - A les 18 h al pavelló.
  • Cabanes - A les 19 h al local social.
  • Cassà de la Selva - A les 18 h al pavelló.
  • Palafrugell - A les 18 h a l’INS Frederic Martí i Carreras.
  • Porqueres - A les 18.30 h al pavelló.
  • Quart - A les 18 h al local social.
  • Roses - A les 18.30 h a la plaça Frederic Rahola.
  • Sant Gregori - A les 18 h al pavelló.
  • Vilablareix - A les 18 h a Can Gruart.

PISTES DE GEL

  • Girona - De 10 h a 21 h al Palau de Fires.
  • Lloret de Mar - De 11 h a 15 h i de 17 h a 21 h al passeig Jacint Verdaguer.
  • Platja d'Aro - De 11.30 h a 21 h a la plaça dels Estanys.
  • Olot - De 16 h a 21 h a la plaça Major.

PESSEBRES

  • Bàscara - A les 19 h pessebre vivent.
  • Castell d’Aro - A les 19.00, al casc antic del poble de Castell d’Aro i l’espai natural del Barri de la Coma, 66a edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro.
  • Pals - A les 18.00, al recinte gòtic, pessebre vivent.
  • Peralada - A les 18.30 h a l’espai de la Muralla, pessebre vivent.

