"L’Arbre dels Somnis" de CaixaBank reparteix més de 540 regals a infants en risc de vulnerabilitat a les comarques gironines
La iniciativa solidària arriba a tot el territori gironí amb la col·laboració de prop de 100 oficines i 12 entitats socials
CaixaBank ha repartit més de 540 regals a infants en risc de vulnerabilitat a les comarques de Girona en el marc del programa solidari ‘L’Arbre dels Somnis’. En aquesta vuitena edició, la iniciativa solidària ha volgut destacar els valors associats al fet que cada nen i nena rebi exactament el regal que havia demanat, posant en relleu l’atenció, el temps i l’afecte necessaris per fer realitat un desig.
Entre el 19 de novembre i el 12 de desembre, les gairebé 100 oficines de CaixaBank participants van exposar cartes escrites per infants de fins a 12 anys en situació de vulnerabilitat per diversos motius, així com per persones grans. A través d’aquestes cartes, els beneficiaris expressaven el regal que desitjaven rebre per Nadal.
Per col·laborar amb la iniciativa, els clients s’havien d’adreçar a una oficina de CaixaBank, on se’ls assignava una de les cartes. Un cop escollida, disposaven fins al 12 de desembre per adquirir i lliurar el regal a la mateixa oficina, amb un import màxim de 50 euros.
A partir d’aquesta data, CaixaBank, conjuntament amb 12 entitats socials vinculades a la lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat infantil a les comarques de Girona, es va encarregar de la recollida i el repartiment dels regals. Gràcies a aquesta tasca, molts infants van poder veure completa la seva il·lusió, tenint en compte que, en nombrosos casos, aquest ha estat l’únic regal rebut durant les festes de Nadal, informa CaixaBank.
‘L’Arbre dels Somnis’ és una iniciativa impulsada per CaixaBank que, en la vuitena edició, ha comptat amb la col·laboració de 403 entitats socials —incloent-hi les seves delegacions— dedicades a la lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat infantil a tot l’Estat, així com a l’atenció a persones grans. El programa també ha rebut el suport de 433 empreses. L’edició del 2025, la vuitena de la iniciativa, ha permès atendre un total de 34.525 cartes, assolint un nou rècord de beneficiaris. Des de la seva posada en marxa el 2018, el programa ha fet possible complir més de 220.000 desitjos d’infants en risc de pobresa i exclusió social, informa l'entitat.
