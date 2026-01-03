L'afluència d'esquiadors a Vallter obliga a tancar l'accés per carretera a primera hora des de dimarts
La nevada del temporal de Sant Esteve ha deixat bones condicions a les pistes que registren ple cada dia
L'afluència d'esquiadors i famílies que volen gaudir de la neu a l'estació d'esquí de Vallter, a Setcases, obliga des de dimarts a tancar l'accés per carretera a primera hora del matí perquè els aparcaments estan complets. La nevada de Sant Esteve ha deixat unes bones condicions per esquiar a les pistes amb 14 quilòmetres esquiables i neu pols. Durant aquests dies s'han celebrat activitats com l'acomiadament de l'any o la baixada de torxes.
Un avís avui dissabte, pels canals d'informació de Vallter, a les 8.33 del matí informen que la carretera i els accessos per arribar estan tancats per màxima afluència. Qui té el forfait i no pot pujar, pot sol·licitar la devolució des del compte de Vallter. És una situació que es repeteix des de dimarts. El primer dia d'obertura després de la forta nevada, dilluns, l'estació va obrir a les onze del matí.
L'endemà a les nou del matí els Mossos d'Esquadra se situaven a peu de la carretera, a tocar Setcases, i només deixaven pujar a les persones amb forfait o amb classes particulars contractades. Es podia circular, però una segona barrera de vehicles a tocar el primer dels aparcaments esperava per fer mitja volta. Una part van poder arribar a les pistes quan s'anaven alliberant places.
Una vegada a l'estació s'han registrat aquests dies llargues cues per llogar el material a l'establiment a peu de pistes fet que ha obligat l'estació a recomanar arribar amb el material llogat. Tot i això, la resta dels serveis funcionen a ple rendiment i sense problemes ni aglomeracions.
Davant l'afluència, les escoles de monitors recomanaven pujar a les pistes aviat després que dimarts s'haguessin de canviar de dia reserves de clients que no havien pogut arribar a l'hora contractada. El dimecres, darrer dia de l'any, l'aforament estava complet a les nou del matí, malgrat que van poder reobrir cap al migdia. Fins i tot el primer dia de l'any, van tancar la carretera, tot i que al voltant de dos quarts de dotze del matí.
El 50 aniversari
L'estació celebra aquest any el 50 aniversari. Dimecres van donar el tret de sortida a les celebracions amb la històrica baixada de torxes per les pistes de Morens pels més petits i per Barquins. L'endemà, a peu de pistes es va oferir xocolata, raïm i cava a les dotze del migdia, amenitzat amb música per celebrar les dotze campanades i el nou any.
L'estació registra gruixos de metre i mig de neu després de la gran nevada amb totes les pistes i serveis oberts. De cara al pont de Reis, segons la informació metereològica que ofereix l'estació, s'està pendent dels efectes de la borrasca Francis i la irrupció d'una massa d'aire molt fred d'origen àrtic que suposarà que les temperatures baixin molt.