El pantà de Susqueda, al 97% de la seva capacitat, sorprèn veïns i turistes després de les pluges
Les últimes precipitacions han portat a l'Agència Catalana de l'Aigua a alliberar aigua d'aquest embassament per qüestions de seguretat
Les pluges dels últims dies han deixat paisatges sorprenents a les reserves d'aigua de la província de Girona. Un dels pantans que més ho ha notat és el de Susqueda, que actualment es troba a una capacitat de més del 97%, ja que conté 217 hm3. És per això que en les darreres hores molts encuriosits s'han apropat per admirar la gran quantitat d'aigua concentrada en aquest tram del riu Ter.
L'última setmana, el pantà ubicat a Osor (La Selva) s'ha situat al voltant de la capacitat total gràcies a les precipitacions de la zona i s'ha convertit en el més embassat de l'Àmbit Ter Llobregat i de les conques internes. Altres pantans amb reserves destacades són el de Darnius Boadella, actualment al 83,20%. Una xifra que el situa en el segon lloc a la llista dels més plens de les conques internes. Seguit d'aquest embassament, situat a l'Alt Empordà i que pertany al riu la Muga, hi trobem el de Sau. Aquest altre pantà del riu Ter registra una capacitat de gairebé el 80%. Susqueda i Sau formen part d'un sistema de pantans que uneix la comarca d'Osona amb la de la Selva.
Alonso González és un dels veïns que s'ha enfilat per les carreteres d'Osor per veure l'estat del pantà de Susqueda: "Jo és la vegada que l'he vist més ple". González explica que venen sovint en moto amb els amics i recorden haver-lo vist molt més buit, per això celebren les pluges que ha portat el Nadal: "Ara fa goig veure aquest pantà". Destaquen també la capacitat d'altres embassaments, com el de Darnius Boadella, ja que van visitar fa poc la zona. "Fa tres setmanes vam estar al Salt de la Caula i allò era espectacular". Asseguren que amb les darreres pluges aquella zona deu estar encara més repleta d'aigua, així els ho han explicat uns amics que fa poc que hi han anat i tots ho exclamen: "Moltíssima aigua, els rius s'han recuperat molt, eh?"
Un embassament ple com el de Susqueda sorprèn a totes les edats. Adina Gosav ha vingut amb la família, feia anys que no s'hi acostava i alguns no l'havien vist mai. Tant pares com mainada s'han sorprès amb l'estat del pantà: "Hem vingut avui a veure el Pantà de Susqueda perquè hem pensat que aquests dies ha plogut tant que potser estarien obertes les comportes". L'espectacular presa té una alçada de 135 metres, i permet emmagatzemar fins a 233 milions de m3 d'aigua.
Milagros Parra sabia que Susqueda havia d'estar molt ple i ha vingut amb tota la família. No és el primer cop que venen, ni molt menys, però sí que és de les vegades que l'han vist més ple: "Recordo que fa uns 30 anys el vaig veure com desbordava". Parra recorda que aquell episodi va durar 4 o 5 dies i tothom que s'hi acostava quedava ben xop, "feia una mica de por i tot". Un dels fills ho recorda, però l'altra encara no havia nascut i, per tant, avui ha sigut el dia que ha vist Susqueda més ple.
Al voltant d'aquest pantà hi ha nombrosos camins i rutes marcades per fer entre pollancres, castanyers i altres espècies de la zona. La família Lucas Parra ha aprofitat el matí per caminar per allà, però sense endinsar-se massa, ja que no podien evitar recordar llegendes i mites que s'expliquen sobre aquest embassament de La Selva.
N'hi ha d'altres que s'ho han trobat més de casualitat, és el cas de Lluís Riera: "Jo realment he vingut a Amer a mirar un cotxe, però un amic m'ha avisat que Susqueda estava ple i he decidit pujar-hi amb el meu fill petit". Era el primer cop que el veien, tant pare com fill, i els ha agradat molt: "Sí que valia la pena venir".
Una mica més lluny de la sequera
En una notícia per 3Cat posterior a les grans pluges de la setmana passada, Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va valorar molt positivament la situació als pantans: "Sempre diem que queda un dia menys per la pròxima sequera. Gràcies a aquesta llevantada ara tenim una treva més llarga!". El 29 de desembre l'ACA va dur a terme l'alliberament d'aigua del pantà de Susqueda, ja que fregava el 99% i suposava un perill per la seguretat.
