Cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines: horari i recorregut
Diverses poblacions inclouran trams de baixos estímuls i zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda
Les comarques gironines ja s'estan preparant per rebre els Tres Reis d'Orient la nit del 5 de gener i els dies previs. La màgia arribarà a tots els racons de la província amb campaments i cavalcades per a tot tipus de públic: amb trams de baixos estímuls, espais de calma i zones reservades per persones amb mobilitat reduïda.
Consulta a contiuació la programació de les diferents poblacions per donar la benvinguda a Ses Magestats, la ruta que se seguirà i quints punts s'han preparat per a infants amb hipersensibilitat sensorial, entre altres col·lectius.
ARBÚCIES
Ses Majestats faran acte de presència a la població a partir de les 18.30 h a l'Ajuntament. El recorregut de la Cavalcada passarà pels carrers Pont, Camprodon, Castell, G. Assumpta, Sant Jaume, Major i acabarà a la plaça de la Vila. La celebració és organitzada pels Reis Mags d’Orient i compta amb la participació d'entitats com la Comissió de Festes, l’Escola de Dansa, la Regidoria d’Activitat Física i Esports, la Beulas SAU, l’Associació Fotogràfica d’Arbúcies, el Ple dels Infants i desenes de voluntaris.
BANYOLES
La Comitiva Reial precedirà l’entrada de ses Majestats amb música i ball a les 18.15 h. a la zona de l'Estany - Estadi Miquel Coromina i Moretó. A continuació començarà la cavalcada amb el següent recorregut: passeig Darder, c. Barca, c. Vallespirans, plaça de les Rodes, c. Jacint Verdaguer, Porta dels Turers, plaça Major, c. Àngel Guimerà, passeig Indústria i finalitzarà davant l’Ajuntament. Es preveu un tram de baixos estímuls (Carrer Vallespirans), espais de calma (Restaurant La Carpa al Passeig Darder; Restaurant Can Xabanet a la Plaça del Carme; i Espai Eat Art a la Plaça Major), i una zona per a persones amb mobilitat reduïda a la Plaça del Carme. En cas de pluja intensa durant tot el dia, els actes del dia 5 a la tarda es portaran a terme a l'envelat instal·lat al recinte de Barraques.
BEGUR
L’arribada de Ses Majestats a Begur tindrà lloc a les 18 h, a la plaça Lluís Esteva i Cruañas. Arribaran per l’avinguda Onze de Setembre fins a la porta de l’Ajuntament, on seran rebuts per l’alcaldessa i els regidors del consistori i s’adreçaran a la ciutadania des del balcó. Posteriorment, es desplaçaran novament a la plaça, on tindrà lloc l’ofrena al Nen Jesús, representada pel Grup de Teatre Mutis, així com la rebuda dels infants. L’acte comptarà també amb l’acompanyament del grup de batucada Bakanards, que donarà la benvinguda a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.
BESALÚ
La comitiva de Ses Majestats arribarà a la ciutat a través del Pont Romànic a les 18 h. Des d’allà encetaran un recorregut que els portarà a circular per diferents carrers de la vila fins a la plaça de la Llibertat on els reis saludaran personalment a tots els infants.
BLANES
Melcior, Gaspar i Baltasar també han avançat que tenen previst ser puntualment al Port Pesquer de Blanes quan falti un quart d’hora per les sis de la tarda. Arribaran en vaixell envoltats de focs d’artifici. La Cavalcada emprendrà ruta pel Passeig de la Mestrança, Carrer Ample, Plaça Solidaritat, i Rambla Joaquim Ruyra Sud. En aquest punt s’aturaran les carrosses breument perquè els seus integrants puguin baixar i continuar el recorregut pel Carrer Doctor Xavier Brunet. El darrer tram de la cavalcada transcorrerà a peu pel Passeig de Dintre fins arribar davant l’Ajuntament. Més de 250 persones formen el seguici, incloent-hi les dues bandes de música, i hi haurà una tona de caramels aptes per a celíacs repartits des de les carrosses dels reis, així com des del balcó de l’Ajuntament i al Campament Reial. Tota la informació aquí.
CALDES DE MALAVELLA
Al voltant de les 18 h els Tres Reis de l’Orient arribaran a Caldes per la carretera que ve de Llagostera. Des d’allà, seguiran pels carrers Girona, Costa Brava i Barcelona. A continuació es dirigiran al passeig de Ronda, l’avinguda Sant Maurici i el carrer Nou per acabar a la plaça de l’Església. A l'entorn del temple hi haurà instal·lat el pessebre vivent.
CALONGE i SANT ANTONI
A Calonge, la cavalcada donarà el tret de sortida a les 18.30 h. El recorregut passarà pel passeig d’Hivern, la plaça de la Concòrdia, el carrer de la Rutlla, Àngel Guimerà i arribarà a l’església de Sant Martí. En el cas de Sant Antoni, començarà a les 19 h a l'avinguda de la Costa Brava i passarà per la plaça de Catalunya i el carrer de Sant Antoni abans d'acabar a la plaça de la Llibertat.
CASTELL D’ARO
Melcior, Gaspar i Baltasar i tota la seva comitiva iniciaran el recorregut a les a les 20 hores. El recorregut de la Cavalcada passarà per l’Avinguda de la Platja, travessant la Plaça Poeta Sitjar, abans de continuar per la mateixa avinguda per enfilar, a peu, les escales fins a l’Església de Santa Maria. Tot seguit, retornen fins a la Sala Polivalent. Allà es podrà saludar a Ses Majestats, fer-s’hi fotografies i lliurar-los la carta.
CELRÀ
La cavalcada dels Reis d'Orient començarà a les 18:30 h quan la comitiva reial sortirà des de la planxisteria situada a la carretera de Palamós. Des d'allà farà un recorregut que finalitzarà a la plaça del Mercat.
FIGUERES
Els Reis d’Orient i tota la seva comitiva iniciaran la cavalcada a les 19 hores des del carrer Borrassà, i seguirà el recorregut habitual: carrer Borrassà, Creu de la Mà, carrer Nou, plaça Ernest Vila, carrer Castelló, plaça del Gra, carrer Rutlla, carrer d’en Blanch, carrer Caamaño, Rambla. A la part alta de la Rambla, els Tres Reis baixaran de les carrosses i faran l’últim tram a peu fins al carrer Girona i la plaça de l’Ajuntament, on rebran la clau de la ciutat i saludaran els infants des del balcó consistorial. Enguany es manté l'aposta inclusiva, amb una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional i una zona de baixa intensitat sensorial. La cavalcada estrenarà dues noves carrosses i comptarà amb la participació de més de 300 figurants que repartiran 800 quilos de caramels tous i sense gluten durant el recorregut. Per més informació, consulteu la notícia completa.
GIRONA
Ses Majestats els Reis d'Orient s'instal·laran al Campament Reial que s’ubicarà al parc de la Devesa, al Camp de Mart, de 16 a 18 h. Els gironins i gironines podran veure els tres Reis i tot el seu seguici de ben a prop en aquest punt. Des d'aquí, iniciaran la cavalcada en un recorregut que passarà pel carrer de Caterina Albert, carrer del Francesc Civil, carrer de Santa Eugènia, plaça del Marquès de Camps, carrer de Barcelona, avinguda de Mariano Álvarez de Castro, Gran Via de Jaume I, avinguda de Sant Francesc, carrer de Santa Clara, carrer d'Anselm Clavé i Camps, carrer de Francesc Eiximenis. Acabarà al voltant de les 20 h a la plaça de l'U d'Octubre de 2017. Durant la cavalcada de Ses Majestats, hi haurà diferents espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda. Per tal que els nens i nenes amb sensibilitat acústica puguin gaudir del recorregut de la cavalcada, en el Campament Reial també hi haurà un punt adaptat a persones neurodivergents i durant la Cavalcada s’habilitarà un Espai Calma amb baixos estímuls a la Gran Via de Jaume I. Informació més detallada, aquí.
HOSTALRIC
A Hostalric, els Reis d’Orient i tota la seva comitiva arribaran el diumenge 4 de gener, de 17 a 20 h. La plaça Maria Teresa de Gelcen serà l'espai on els infants i famílies podran endinsar-se en l'univers dels Reis d'Orient. El dia següent, 5 de gener, tindrà lloc la Cavalcada de Reis 2026, que començarà a les 18 h al carrer Girona i farà un recorregut pels carrers de la vila. Passarà per l'Avinguda Fortalesa, la Via Romana, el Carrer Major, el Carrer Raval i el Carrer Ravalet. Finalment, acabarà a la façana de l'Ajuntament, on es farà la benvinguda de la comitiva reial i, a continuació, al Centre Cultural Serafí Pitarra s'oferirà la recepció dels reis d’Orient a tots els infants.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Melcior, Gaspar i Baltasar visitaran La Bisbal d'Empordà el dia 5 de gener a partir de les 18:30 h, en un recorregut que acabarà a la Plaça del Castell, on a les 20 h s'hi rebran Ses Majestats. Abans, però, el Carter Reial visitarà els infants d'aquest poble per poder-los recollir les seves cartes. Això serà els dies 2 i 4 de gener a partir de les 18 h, el primer dia a la Plaça Major i el segon als Jardins de Torre Maria. A més a més, des del 2 de desembre i fins al 5 de gener, la Bisbal d'Empordà ofereix la visita gratuïta al Magatzem Reial, situat a l'Avinguda Les Voltes. Allà, els patges hi estaran preparant els regals i sorpreses per a la nit més emocionant de l'any, envoltats de colors, llums i paquets.
LA JONQUERA
La cavalcada dels Tres Reis d'Orient serà a les 18 h al carrer Major, des d'allà s'anirà cap a la Societat Unió Jonquerana, on Melcior, Gaspar i Baltasar podran acabar de saludar els infants i omplir de regals i somiures les llars el municipi.
L'ESCALA
Els Tres Reis arribaran per mar el dia 5 de gener i desembarcaran a La Platja a les 18:15 h amb tota la comitiva reial per realitzar el tradicional toca-mans fins a La Riba. Seguidament, s'iniciarà una rua pels carrers del nucli antic fins a arribar a la Plaça de l'Església. Com ja s'ha fet els últims dos anys, la rua inclou un tram de silenci per a persones amb alta sensibilitat al soroll que s'ubicarà al carrer de La Torre (tram comprès entre els encreuaments amb el carrer del Mar i Plaça Pekin). A la zona de l'escenari també hi haurà espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda.
Com a novetat, aquest any la rua acabarà passant pel carrer Pintor Joan Massanet, on hi haurà una gran catifa vermella que conduirà els Reis cap a l'escenari, on l'Alcalde els farà la rebuda i seguidament els infants podran pujar a recollir caramels i saludar Ses Majestats.
L'ESTARTIT
A L'Estartit, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a les 18:30 h al port, concretament a la Plaça U d'octubre. Un quart d'hora més tard, a les 18:45 h, començarà des d'allà la Cavalcada dels Tres Reis de l'Orient, que passarà pel Passeig Marítim i el jardí de la Casa Salietti (antic Robert). En aquest jardí, a partir de les 19h hi haurà el Campament dels Tres Reis de l'Orient.
LLAFRANC
Llafranc celebra enguany el 57è aniversari de l'arribada dels Tres Reis Mags d'Orient al municipi. L'arribada de Ses Majestats serà en barca, ho faran acompanyats d'un castell de focs i arribaran al port, preparat per omplir els carrers de la vila. El recorregut travessarà tot el passeig fins a la plaça del Promontori, per rebre la benvinguda oficial i on també se servirà xocolata calenta per a tothom.
LLAGOSTERA
Els Reis d’Orient i tota la seva comitiva iniciaran la cavalcada aquest dilluns a les 19 h. El recorregut començarà a l'avinguda de l'Esport i seguirà per la carretera de Sant Llorenç, el passeig Pompeu Fabra, el carrer Jaume I i, finalment, a la plaça Catalunya. Allà, Melcior, Gaspar i Baltasar faran un breu parlament i se'ls entregarà la clau que obre totes les cases de Llagostera. Seguidament aniran dins del Teatre del Casino Llagosterenc on rebran a tots els infants que ho desitgin i els donaran un petit obsequi. Un any més hi haurà un tram silenciós sense música perquè qui ho necessiti pugui gaudir de la màgia de la cavalcada amb tranquil·litat.
LLORET DE MAR
Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a Lloret de Mar a les 18 h des del Mirador dels Campions. Allà seran rebuts amb llum, màgia i il·lusió per a tots els infants i famílies i s'iniciarà la tradiconal Cavalcada pels carrers de Lloret, amb carrosses, música i molta fantasia. Informació ampliada aquí.
OLOT
La capital garrotxina acollirà Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats de 300 patges. El recorregut començarà a la plaça Clarà, enfilaran el carrer Mulleras, continuaran pel carrer de Serra Ginesta, pujaran pel carrer Major i, ja a peu, passaran pel passeig d’en Blay fins a arribar als tres trons reials, que estaran situats al Firal Petit. Allà tots els nens i nenes els podran explicar personalment quins regals demanen. A més, els patges recolliran fanals artesanals per a tots aquells que tinguin ganes de participar al Concurs de Fanals Miquel Gou.
Aquesta cavalcada també comptarà amb una zona tranquil·la, situada a la cantonada entre el carrer del Bisbe Lorenzana i el de Serra Ginesta. Allà la música serà més baixa, els personatges que desfilin no portaran el micròfon encès i no es llançarà foc. Així mateix, al Firal hi haurà un traductor de llenguatge de signes per acompanyar els narradors habituals, que explicaran tot el que passa al passeig d'en Blay mentre els Reis i la comitiva van arribant.
PALAMÓS
Els veïns de Palamós esperaran als Reis tot menjant xocolata a la Xocolatada popular que es farà el 5 de gener a les 17:30 h, que a més comptarà amb animació ‘White Parade’ amb Drakonia. Serà a partir de les 18 h que arribaran al Moll Vell Ses Majestats i, abans que comenci la cavalcada, l'alcaldessa els saludarà i hi haurà una actuació de l'Orquestra de Reis. Seguidament, començarà la Cavalcada de S.M. Els Reis Mags d'Orient, que farà un recorregut des de Sant Joan fins al Teatre La Groga. Aquest teatre, a partir de les 20 h serà l'espai que permetrà als infants saludar a Melcior, Gaspar i Baltasar.
PLATJA D'ARO
Melcior, Gaspar i Baltasar i tota la seva comitiva iniciaran el recorregut a les 18 hores, al giratori Dr. Josep Trueta, i continuen direcció nord per l’Av. de S’Agaró (fins el giratori de l’Ajuntament), l’Av. Castell d’Aro, c/ Puig S’Agoita i visita a Església de Santa Maria. Després pel c/ Vicenç Bou fins a Av. Castell d’Aro, per finalitzar al Palau d’Esports i Congressos. Allà es podrà saludar a Ses Majestats, fer-s’hi fotografies i lliurar-los la carta. Cap a les 8 del vespre, es traslladaran a Castell Platja d'Aro.
PALAFRUGELL
El dilluns 5 de gener a les 17.30 h, Ses Majestats els Reis d’Orient recorreran els carrers de la Noguera, Joan Maragall i Torres i Jonama, fins arribar a la plaça de Can Mario. Faran els seus parlaments des del balcó del Museu del Suro de Catalunya. Seguidament, la comitiva continuarà a peu fins al TeMePé, on es podrà saludar personalment als Reis a la Recepció Reial. Com altres cavalcades, aquesta tindrà un espai tranquil habilitat, amb música i efectes adequats per al gaudi de les persones amb hipersensibilitat sensorial. Estarà ubicat entre el carrer Joan Maragall i la plaça del Sol.
PALS
A Pals, Ses Majestats hi arribaran a les 18 h tot passejant pels carrers del municipi. El recorregut passarà pel carrer Enginyer Algarra, el carrer Samària, el carrer Pere Coll i el carrer Abeurador. Acabarà a Ca la Pruna amb la Recepció Reial. En aquesta vila hi ha la possibilitat de rebre Ses Majestats a casa, només cal trucar la Policia Local per demanar-ho (9726677777).
PUIGCERDÀ
Un dels municipis que rebrà més aviat els Tres Reis d'Orient és Puigcerdà. A les 17 h ja seran allà per fer una visita al Local Social de Vilallobent. Una hora més tard, a les 18 h, s'iniciarà la Cavalcada, que comencarà a la Plaça de l'Estació i resseguirà diversos carrers del municipi. Melcior, Gaspar i Baltasar seran rebuts a l'Ajuntament per agafar les claus de la Vila. Finalment, la Cavalcada acabarà amb un espai on els infants rebran un obsequi dels Tres Reis i, els que no ho hagin fet, els podran entregar les seves cartes. Això serà a l'Església de Sant Domènec.
QUART
El dilluns 5 de gener, Quart acollirà un Campament Reial de 17 h a 18:30 h, al pàrquing del Local Social. Serà a les 19 h quan es donarà el tret de sortida a la Cavalcada Reial. Començarà a la zona esportiva i acabarà a l'Ajuntament al voltant de les 20 h. Durant el campament es podrà gaudir d'una xocolatada de la mà d'Amb Ulls de Dona, així com de tallers diversos a càrrec de Quart de Festa.
RIPOLL
Els Reis d’Orient i tota la seva comitiva iniciaran la cavalcada a la Carretera de Barcelona a partir de les 18 h. El recorregut passarà pels carrers, Macià Bonaplata, ctra. d’Olot, carrer Indústria (dotat d'una zona tranquil·la per a persones amb sensibilitat especial), carrer Tarragona, carrer del Progrés, carrer Macià Bonaplata, plaça Gran, plaça Sant Eudald, carrer Sant Pere i plaça Abat Oliba. Seguidament, es farà una rebuda a la plaça de l'Ajuntament i des d'allà Melcior, Gaspar i Baltasar faran camí cap al Claustre del Monestir, on rebran les cartes dels infants. L'accés a aquest espai es farà per la sala Abat Senjust (pl. Ajuntament, 3).
ROSES
Melcior, Gaspar i Baltasar començaran el seu recorregut a les 19 h a l'Avinguda de Rhode i passaran pel Port Esportiu fins a arribar a la Plaça Catalunya. A les 20:30, pujaran al balcó de l'Ajuntament per fer un parlament. Roses també té un tram habilitat sense soroll per a persones amb hipersensibilitat, aquest estarà ubicat a l'espai entre la rotonda del Port Esportiu i el Carrer de Llevant.
SALT
A Salt, la cavalcada començarà a les 19 h i seguirà el següent recorregut: l'inici serà a la Plaça 1 d'octubre, continuarà pel carrer de Sant Antoni i, llavors, trencarà per la travessia de Santa Eugènia. Després enfilarà pel carrer Major, i passarà pels carrers Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol. Abans del recorregut, però, Melcior, Gaspar i Baltasar es deixaran veure pel campament reial instal·lat a les Naus Guixeres de la Coma Cros ja des del 4 de gener. Tota la informació a la notícia completa.
SANTA COLOMA DE FARNERS
La visita de Ses Majestats els Reis d'Orient pels carrers de la ciutat donarà el tret de sortida a les 6 de la tarda del dilluns. Primer aniran a la plaça de l'Ajuntament, on faran un petit parlament i se'ls entregarà la clau que obre les portes de totes les llars. Aleshores començarà el recorregut al carrer Moragas, i passarà per la carretera dels Banys i el carrer Sant Sebastià. A partir d'aquest punt, els reis baixaran de les carrosses i caminaran fins al carrer Pare Lluís Rodés. Tot seguit, entraran a l'església, i a Les Mesures de la plaça Farners els Tres Reis recolliran totes les cartes amb els desitjos dels infants. Aquest recorregut també compta amb zones tranquil·les, en aquest cas ubicades a la plaça de la Pau i a l'Escola d'Adults. A més, també hi haurà un espai reservat a les persones amb mobilitat reduïda al carrer Sant Sebastià. Abans de la Cavalcada, el Reis d'Orient aniran a visitar els prop de 200 residents de les residències geriàtriques Sant Salvador d'Horta, Ca l’Oller i Can Moner.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
A les 19 h Melcior, Gaspar i Baltasar sortiran del Guíxols Arena i es dirigirà fins la plaça del Monestir, passant per la carretera de Girona, La Rambla, el Passeig del Mar i l’Avinguda Juli Garreta. L'alcalde del municipi els rebrà quan arribin a la Plaça del Monestir i els entregarà les claus de la ciutat.
SANT GREGORI
Els Tres Reis d'Orient arribaran a Sant Gregori a les 19 h. El seu recorregut començarà a l'Avinguda de Girona i passarà pel carrer Montseny, carrer de Baix, carrer Bruguera i la Plaça Francesc Macià. Un cop arribats a aquesta plaça, es farà la recepció de Ses Majestats i seguidament hi haurà xocolata per a tothom. Durant la cavalcada, els patges reials pujaran a diferents llars (on hi hagi infants d'entre 3 i 7 anys) per deixar regals al llarg de la nit, per demanar-ho calia enviar una sol·licitud abans del 2 de gener a www.santgregori.cat.
SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest dilluns Ses Majestats arribaran amb els seus patges a Sant Joan les Abadesses a les 18:30 h i faran un recorregut pel municipi. Començaran al Pont Nou i passaran per tot el poble: Carrer Comella, carretera Camprodon, carrer Mestre Andreu, carrer Pere Rovira, plaça Torras i Bages, passeig Comte Guifré, carrer Major i, finalment, arribaran a la Plaça Major on els nens i nenes els podran saludar. Uns dies abans el patge reial també haurà visitat el municipi per poder recollir totes les cartes dels nens i nenes.
SANT PERE PESCADOR
Els Reis d’Orient i tota la seva comitiva iniciaran la cavalcada sota el pont del municipi a les 18:30 h i passaran pels carrers del poble fins a arribar al Centre Cívic. Allà, se'ls farà la benvinguda oficial i, seguidament, arribarà el moment dels parlaments i el repartiment de joguines.
TORROELLA DE MONTGRÍ
El dilluns 5 de gener, aquest municipi estarà des del matí immers en un món màgic i reial. A les 18:30 h hi haurà un castell de focs de benvinguda a Ses Majestats Els Tres Reis d'Orient, serà quan aquests acabin que els reis començaran el seu recorregut. La Cavalcada passarà per la plaça del Lledoner, el passeig de Catalunya, el passeig Vicenç Bou, la plaça Quintana i Combis, el carrer Ullà i, finalment, la plaça de la Vila.
Durant tot el dia, es faran activitats diverses pel municipi. D'11 a 14 h es farà el Taller reial del fanalet a la Plaça de la Vila, al mateix lloc, es farà la recollida de cartes reials d'11 a 16 h. A les 13 h, la Capella de Sant Antoni acollirà la inauguració de l'exposició del cartell de Reis.
VILABLAREIX
Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a Vilablareix a partir de les 18 h aquest dilluns. Melcior, Gaspar i Baltasar faran el següent recorregut: enfilaran l’Avinguda Lluis Companys, passaran pel carrers Pirineus, el carrer Mosquerola i el carrer Camós, seguiran pel Carrer Perelló i arribaran fins a la Plaça de l’Ajuntament.
Tots aquests municipis, i molts més, estaran preparats per rebre la nit del 5 de gener els Tres Reis d'Orient. És aconsellable seguir les instruccions de cada organització i tenir cura de no posar-se massa a prop de les carrosses o l'espai reservat per espectacles. Algunes cavalcades també aconsellen portar un fanalet "que faci molta i molta llum", per tal que Ses Majestats puguin veure bé a tothom.
