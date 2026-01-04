La Generalitat aborda el 2026 els projectes de la nova escola de Vall-llobrega i l'Institut Ermessenda de Girona
Educació ha licitat per 2,25 milions la construcció del nou centre del Baix Empordà i s'està treballant en la redacció del projecte de l'institut gironí
La Generalitat té en marxa per aquest any les actuacions per tirar endavant els projectes per la nova escola de Vall-llobrega, al Baix Empordà, i l'Institut Ermessenda de Girona. S'ha licitat per 2,25 milions la nova construcció de l'escola i s'està redactant el projecte de l'institut a Girona per un import de 442.173,61 euros. Educació inicia l'any amb 200 obres i projectes en marxa en equipaments educatius arreu de Catalunya.
La nova escola de Vall-llobrega forma part d’una estratègia per ampliar l’oferta educativa i adaptar-la a les necessitats creixents del territori. Les obres inclouen la construcció completa del centre, amb instal·lacions modernes i espais adaptats a infants d’infantil i primària. La previsió és que els treballs s’iniciïn aquest any un cop finalitzin els processos de licitació i adjudicació, segons ha informat la Generalitat.
El centre va néixer curs 2005/2006 en barracons. Des de fa anys, la comunitat educativa i els representants municipals reclamen la construcció del centre.
Pel que fa a Girona, l’Institut Ermessenda encara es troba en fase de redacció del projecte. El centre preveu ampliar l’oferta educativa de secundària a la ciutat i dotar els estudiants de nous espais i instal·lacions adaptades a les necessitats actuals. La redacció del projecte és el primer pas abans de començar la construcció efectiva.
L’Ajuntament de Girona va aprovar el mes de setembre la modificació urbanística per avançar en la construcció prevista a les naus de l’antiga fàbrica Simon als números 142 i 144 del carrer Barcelona.
Aquesta modificació era un pas clau perquè un cop aprovat definitivament només queda aprovar el projecte d’urbanització i de reparcel·lació, pas imprescindible per poder cedir la parcel·la a la Generalitat i facilitar així la construcció de l’equipament docent.
El Departament d’Educació va adjudicar la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de la construcció del nou l’Institut Comtessa Ermessenda de Girona a l'empresa Casa Solo Arquitectos el mes de maig. El termini d'execució és de deu mesos. El centre es farà en un espai per a 690 alumnes entre ESO, batxillerat i escola d’adults. El projecte ha de contemplar com aprofitar tots els espais de l’antiga fàbrica que disposa de quatre plantes. Una soterrada, d’uns 1.644 metres quadrats i les tres superiors, de 7.363 metres quadrats.
Al voltant de 200 milions pressupostats
Segons dades de mitjans de desembre, Educació ha encarregat a Infraestructures.cat 84 obres, sobre les quals ja s’han pressupostat poc més de 100 milions d’euros, i 111 projectes, per als quals ja s’hi han destinat més de 25 milions d’euros. En total, la Generalitat té pressupostats al voltant de 200 milions d’euros en els mesos vinents.
Malgrat els projectes en marxa, són diverses a les comarques gironines les reclamacions des de fa anys de construcció de nous centres. És el cas de l'escola Carme Guasch de Figueres, des de 1996 en barracons, o la construcció d'un institut a Vilafant. Segons dades de gener de 2025, Girona és una de les demarcacions amb més centres en barracons superant la vintena.
