Girona compta amb 41 espais de memòria democràtica integrats a la Xarxa d'Espais de Memòria
El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, destaca espais "singulars" com la mina Canta o el Memorial Passatges dedicat a Walter Benjamin a Portbou
La Xarxa d’Espais de Memòria, impulsada pel Memorial Democràtic, va incorporar l'any passat dos nous espais a Girona assolint la xifra de 41 espais de memòria democràtica. Al conjunt del territori català són 218 amb 18 de nous.
Amb aquest creixement, la Xarxa, en els 15 anys de la seva creació, remarca la Generalitat, referma el seu paper com a instrument essencial per identificar, preservar i difondre els indrets vinculats a la lluita per les llibertats i els drets democràtics a Catalunya, des de la Segona República fins a la transició.
El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha explicat que que inclouen "una gran diversitat i tipologies diverses temàticament, cronològicament i darrerament sobretot s'està posant èmafasi en espais vinculats al que seria la recuperació dels drets i les llibertats de Catalunya en els darrers anys de la dictadura franquista". Font també ha descat alguns espais que consider "singulars" entre ells "la mina Canta (la Vajol) vinculat al que seria un episodi a l'exili republicà o un episodi vinculat a la Segona Guerra Mundial amb el Memorial Passatges dedicat a Walter Benjamin a Portbou".
Els espais integrats a la Xarxa inclouen tant indrets físics (refugis antiaeris, búnquers, trinxeres, fosses dignificades, camps d’aviació o escoles republicanes) com espais de memòria immaterial relacionats amb episodis traumàtics (afusellaments o represàlies) o amb moments de mobilització i reivindicació social (assemblees, vagues generals o espais de resistència).
A les comarques de Girona, són 41, dos incorporats l'any passat. A Tarragona 46, a Barcelona 65 i a Lleida, 66.
La major part d’aquests espais són de titularitat municipal i s’incorporen a la Xarxa mitjançant un conveni amb el Memorial Democràtic.
Per impulsar la preservació, recerca i difusió d’aquest patrimoni, el Memorial Democràtic convoca anualment una línia de subvencions destinada a activitats commemoratives, projectes de recerca i iniciatives de posada en valor dels espais de memòria.
Enguany, 52 municipis han rebut aquests ajuts per a la creació, millora o manteniment dels espais, amb una mitjana de 4.507 euros per projecte.
