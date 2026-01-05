Banyoles rep els Reis al ritme de música, dansa i fred
La comitiva reial ha iniciat el seu recorregut, saludant al públic a l'Estadi Miquel Coromina i Moretó abans de recórrer els carrers principals.
La cavalcada dels reis d’Orient de Banyoles, una de les més fredes dels darrers anys, ha iniciat el seu periple per la ciutat a la zona de l’Estany on a les sis de la tarda ha arribat la Comitiva Reial amb l’entrada de ses Majestats a l’Estadi Miquel Coromina i Moretó on han pujat a l’escenari per saludar al nombrós públic que s’hi aplegava. Tot seguit han iniciat la cavalcada pels carrers plens de grans i petits fins a la plaça de les Rodes seguin cap a la plaça dels Turers, la plaça Major i arribant a davant de l’Ajuntament on s'ha acabat finalitzant. Durant tot el recorregut hi havia previstos diferents punts baixos en estímuls i espais de calma així com una zona per a persones amb mobilitat reduïda.
