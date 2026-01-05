Cinc crims sacsegen les comarques de Girona el 2025; només un resta sense resoldre
Dues dones han mort assassinades en crims masclistes a Blanes i Lloret de Mar
Les comarques de Girona van registrar cinc crims durant el 2025, dels quals només un continua pendent de resolució per part dels Mossos d’Esquadra.
Es tracta del cas d’un home de 32 anys que va aparèixer mort el 25 de febrer a Roses, amb diversos cops al cap, al costat d’un camí que connecta amb la GI-610. Els investigadors sospiten que l’home va morir apallissat en un altre lloc i que el van abandonar en aquest punt. A més dels cops al cap, presentava múltiples ferides a les cames. De moment, els Mossos no han resolt aquest cas.
Feminicidis i violència masclista
Pel que fa als altres quatre crims, el primer es remunta a la nit del 5 al 6 de març a Blanes, i es va convertir en el primer feminicidi de l’any. Un home de 53 anys es troba en presó provisional per haver matat la seva parella, de 36 anys. L’acusat va afirmar que la dona havia patit una sobredosi, després que el 6 de març els serveis d’emergències rebessin l’avís d’una dona morta per aturada cardíaca en un domicili del barri de la Plantera. En arribar-hi, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va constatar que feia hores que era morta. L’autòpsia va revelar que la víctima havia estat apallissada la nit anterior i que havia patit una agressió amb arma blanca que li va perforar el pulmó. Els Mossos van detenir el sospitós per homicidi, i el jutge va decretar presó provisional sense fiança.
Un altre crim masclista va tenir lloc a Lloret de Mar el 4 de setembre. Els serveis d’emergències van rebre l’avís dels treballadors de l’empresa gestora de l’habitatge, que havien localitzat una dona de 30 anys morta amb signes de violència. Els Mossos van detenir a la tarda un home de 35 anys relacionat amb la mort violenta. El sospitós havia deixat la seva cartera a l’escena del crim amb targetes que l’identificaven, però havia retirat el mòbil i la documentació de la víctima. La dona presentava signes d’agressió sexual i d’asfíxia. El jutjat va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut.
Un tercer crim amb víctima femenina va tenir lloc a Sant Joan les Fonts el 23 de gener. Un jove de 22 anys va matar a ganivetades la mare del seu padrastre, de 94 anys. Posteriorment, va sortir al carrer mig nu va passejar pel veïnat armat amb armes blanques i va atacar una veïna que circulava amb cotxe. Els indicis apunten a un possible brot psicòtic. El jutge va decretar el seu ingrés a presó preventiva i el seu trasllat al mòdul de psiquiatria d’un centre penitenciari.
La matinada de la revetlla de Sant Joan, un home de 50 anys va ser apallissat a Olot per un grup d’individus. La víctima va morir deu dies després a l’Hospital Josep Trueta de Girona, on estava ingressada. Els Mossos van detenir l’endemà un home de 42 anys relacionat amb l’agressió. Segons la policia, la víctima va patir cops greus, alguns amb martell, al barri de les Tries.
Dues víctimes menys
El 2025 va tancar amb cinc crims a Girona, quan el 2024 hi van haver set, amb un total de vuit morts. L’any anterior va estar marcat per dos tirotejos, a Sils (9 de febrer) i a Riudellts (13 de juny), que van causar dues morts, així com pel doble crim de la Font de la Pólvora, que va deixar dos morts i dos ferits. Els Mossos han resolt el doble assassinat, mentre que els tirotejos continuen oberts. També continua sense detencions el cas d’un home trobat ferit de mort a les portes de l’hospital de Blanes l’octubre del 2024.
