l'Institut Cartogràfic de Catalunya incorpora sis cartells històrics del cremallera de Núria

Les peces van ser presentades l’any 1930 a un certamen publicitari

Alguns dels cartells publicitaris de 1930

Alguns dels cartells publicitaris de 1930 / ICGC

Redacció

Girona

La Cartoteca digital de Catalunya, gestionada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), ha incorporat sis cartells històrics procedents de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Les peces, presentades l’any 1930 a un certamen publicitari del cremallera de Núria, es poden consultar i descarregar en línia fruit del procés de digitalització realitzat.

Els cartells són il·lustracions manuscrites d’estil publicitari que ajuden a comprendre l’evolució del transport i de la comunicació visual a Catalunya, així com l’imaginari turístic del moment. La digitalització s’ha dut a terme en alta qualitat per mantenir la fidelitat dels originals.

Servei «Cartoteca hostatja»

La incorporació d’aquest material s’ha dut a terme a través del servei “Cartoteca hostatja”, que permet a institucions que custodien mapes o documents de gran format –i no disposen d’infraestructura pròpia de digitalització o difusió– publicar el seu fons a la Cartoteca digital de Catalunya. L’ICGC en realitza el tractament tècnic i facilita un accés obert, ordenat i permanent al conjunt de la ciutadania.

Tres dels cartells presentats al certamen publicitari de 1930

Tres dels cartells presentats al certamen publicitari de 1930 / ICGC

Aquest servei, que també dona suport a particulars i altres entitats públiques, amplia de manera continuada la disponibilitat de patrimoni cartogràfic i gràfic sovint poc conegut. Es tracta, explica el Govern, d'un servei que "reforça lel patrimoni gràfic i cartogràfic de Catalunya, impulsa la recerca històrica, turística i de disseny, facilita l’accés a col·leccions tradicionalment difícils de consultar i promou la preservació digital com a eina de sostenibilitat cultural".

