Els gironins gastaran de mitjana uns 11 euros en el sorteig del Nen
Girona se situa entre les províncies on es preveu una menor despesa per habitant de l'Estat
Els gironins gastaran uns 11 euros de mitjana -10,84 euros- en el sorteig del Nen, una xifra lleugerament inferior a la mitjana catalana, que se situa en 11,62 euros per habitant. Això situa Girona entre les províncies amb menor despesa per habitant dins de Catalunya, només per sobre de Tarragona (10,14 euros) i molt per sota de Lleida, que destaca amb 21,49 euros. Barcelona se situa lleugerament per sobre de Girona, amb 11,18 euros per habitant. Loteries i Apostes de l'Estat preveu vendre gairebé 9 milions d’euros (8.924.060 euros) a la província de Girona, el que suposa un increment del 0,49% respecte a l'any anterior que es traduiran en 44.620 dècims.
Pel que fa a la consignació, és a dir, la quantitat de loteria posada a la venda, Girona tindrà 9.652.200 euros, cosa que representa 11,73 euros per habitant. La diferència entre consignació i despesa estimada indica que gairebé tot el que es posa a la venda es preveu que es consumirà, amb uns 44.620 bitllets venuts sobre els 48.261 consignats, un percentatge de venda molt alt (aproximadament 92,5 %).
Si ampliem la perspectiva a Espanya, el panorama canvia notablement: on es preveu que es gasti més per habitant és a la província de Sòria, amb uns 60,18 euros per habitant, seguida de Terol (35,24 euros) i Palència (35,78 euros). Aquestes províncies lideren clarament el rànquing nacional, molt per sobre de la mitjana i de la despesa prevista a Girona. I és que Girona, Tarragona i les Illes Balears es mantenen en el grup de menor despesa, juntament amb les ciutats autònomes de Ceuta (3,81 euros) i Melilla (4,42 euros).
Vuit vegades
Els últims anys han estat especialment positius per a Girona, ja que el primer premi del Sorteig del Nen ha tocat en dues ocasions gairebé consecutives: el 2021 i el 2023. El 2023, el premi va caure íntegrament a l’Escala, amb el número 89603, venut a l’Administració número 1 de la població, l’Anxova Milionària. Aquesta administració va vendre 400 dècims i va repartir 80 milions d’euros. Dels quals 18 milions van anar al barri del Culubret de Figueres.
Només dos anys abans, el sorteig de Reis havia repartit tres milions d’euros amb el número 19570. D’aquests, l’administració Merche de Girona es va encarregar de repartir dos milions del primer premi a Girona, mentre que un altre negoci de Lloret de Mar va vendre un milió més.
El 2024, en canvi, va ser una mica menys positiu, ja que només es van vendre un total de sis dècims del primer premi de la Loteria de Reis (94974) a Anglès, la Jonquera i Porqueres, cosa que suposa 1,2 milions d’euros, perquè cada dècim està dotat amb 200.000 euros. Cal recordar, però, que dels 200.000 euros de cada dècim, 168.000 euros corresponen al guanyador i 32.000 euros se’ls queda Hisenda. En total, la província de Girona s’ha vist agraciada amb el primer premi vuit cops al llarg de la història del sorteig.
Terminacions més freqüents
El 0 és la terminació «preferida» del primer premi del Sorteig Extraordinari d’El Nen, ja que ha sortit en un total de 22 ocasions, l’última l’any 2021, segons les dades facilitades per Loteries i Apostes de l’Estat (LAE). Madrid és la regió més afortunada de tot Espanya, amb 43 ocasions premiada.
Així mateix, segons dades recollides per Europa Press, al 0 el segueix en freqüència d’aparició del Primer Premi el número 7, que ha aparegut en 14 ocasions (l’última el 2015), seguit del número 9 amb un total de 13 aparicions, tot i que no surt des del 2005, i que empata amb el 4, premiat els anys 2016, 2017 i 2024.
En el rànquing de les terminacions més afortunades hi figura a continuació el número 5 (també amb 12 vegades, l’última el 2022). El 2 ha estat el reintegrament del Primer Premi en 11 ocasions, l’última el 2020; seguit del 6 (deu aparicions, l’última el 2003), l’1 (amb nou ocasions tot i que no ha sortit des del 1996) i el número 8 (amb nou, l’última el 2025). En darrer lloc, per freqüència d’aparició, es troba el número 3, que ha aparegut set vegades, l’última en el sorteig del 2023.
Pel que fa als llocs de la geografia més afortunats, Madrid és el lloc on més vegades ha recaigut el Primer Premi (43 ocasions), seguida de Barcelona (38), Bilbao (18), València (16), Sevilla (11) i Sant Sebastià (9). El 2025, el primer premi va ser el número 78.908 i va caure a Lleó.
770 milions en premis
El Sorteig del Nen de 2026 se celebrarà el 6 de gener a les 12 del migdia al Saló de Sorteigs de Loteries i Apostes de l’Estat a Madrid. Aquesta edició compta amb 55 sèries de 100.000 bitllets cada una, amb un preu de 200 euros per bitllet, dividit en dècims de 20 euros, cosa que eleva el total de l’emissió fins als 1.100 milions d’euros.
El sorteig destina el 70 % de l’emissió a premis, un total de 770 milions d’euros, amb guardons que poden canviar la vida dels participants. El primer premi està dotat amb 2 milions d’euros per sèrie, mentre que el segon i el tercer premi reparteixen 750.000 i 250.000 euros per sèrie, respectivament.
