La màgia d’Orient omple els carrers d’Olot tot i el fred

Les imatges de la cavalcada dels Reis d'Orient a Olot

Olot, cavalcada de reis 2026 / Ajuntament d'Olot

Redacció

Redacció

Olot

La capital garrotxina ha acollit Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats de 300 patges en una de les cavalcades més fredes dels últims anys. La màgica ruta ha començat a la Plaça Clarà i ha passat pels diferents carrers fins a arribar al Firal Petit. Allà, se’ls ha entregat la clau de la vila acompanyats de la veu de narradors i d’un traductor en llengua de signes.

