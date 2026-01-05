La màgia d’Orient omple els carrers d’Olot tot i el fred
La capital garrotxina ha acollit Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats de 300 patges en una de les cavalcades més fredes dels últims anys. La màgica ruta ha començat a la Plaça Clarà i ha passat pels diferents carrers fins a arribar al Firal Petit. Allà, se’ls ha entregat la clau de la vila acompanyats de la veu de narradors i d’un traductor en llengua de signes.
