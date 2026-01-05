El sector de la joguina viu un moment d'or amb els jocs de taula per a adults i grups
Botigues com La Juganera i Zeppelin, a Girona, destaquen l'èxit dels clàssics i la creixent preferència per les edicions en català
"Cada any regalem almenys un joc de taula per Reis", Míriam Ruiz té clar que és un regal que no falla i considera que anar a botigues on la puguin assessorar és una bona opció per trobar el joc perfecte. En el seu cas, ha decidit acostar-se a La Juganera, al Carrer Nou. Ruiz no és de Girona, però ja havia vingut anteriorment i valora molt positivament l'atenció dels treballadors, «no té res a veure amb comprar per internet».
El sector de la joguina experimenta un «moment d’or» en la venda de jocs de taula. Segons dades recollides per l'ACN de Kid’s Cluster, que aglutina el sector de productes infantils a Catalunya, més de la meitat de les famílies han gastat fins a 200 euros en joguines aquest Nadal.
A Girona, botigues com el Zeppelin han notat aquest impuls, sobretot en jocs de taula per a grups: «El que hem vengut més són jocs així que en diuen de party : estan més per estar amb els amics, per riure... ». Jordi Llapart, propietari d'aquesta botiga de jocs situada al Carrer de la Premsa, fa un balanç positiu de la temporada de Nadal mentre segueix atenent els nombrosos clients que passegen per la botiga tot buscant els últims regals per Reis. Aquest és el cas de Montse Viella: «Posant ordre a casa, he vist que em faltava algun detall i he vingut aquí, que sempre s'hi troba alguna cosa». Viella explica que busca un regal pel seu nét, un fet que li fa molta il·lusió, però que alhora no sap gaire cap on encarar. És per això que ha decidit entrar al Zeppelin: «El bo és que t'aconsellen i va bé per persones com nosaltres, que a vegades anem una mica perduts ».
Mentre que n'hi ha que espremen al màxim l'experiència dels venendors, d'altres venen amb les idees ben clares buscant jocs de sempre com el Catan o el Carcassone. Toni Viader, de La Juganera, ho confirma: «Els jocs que més es busquen són els clàssics com el Catan, i també molt últimament l'Azul». Ara bé, també hi ha gent que prefereix jugar en més petit comitè, com Núria Garcia: «Jo tinc un fill únic i al meu home no li agraden els jocs de taula, així que busco jocs per a dues persones». Assegura que no sempre és fàcil i que, tot i que n'hi ha que ofereixen la versió per a menys jugadors, no sempre és tan entretinguda. Després de l'assessorament de Viader, s'ha decantat per "Misión cumplida", un joc cooperatiu que consisteix a complir missions amb cartes de colors i números a través d'una estratègia conjunta.
El fenomen «kidult»
El sector de la joguina està apostant cada vegada més per al mercat destinat als adults. El fenomen «kidult» -que prové de la unió de les paraules ‘kid’ (nen) i ‘adult’ en anglès- és «molt nou» i a Catalunya «ha agafat bandera molt ràpid», segons explica Imma Marín, presidenta del Kid's Cluster, a l'ACN. Marín destaca que ja hi ha botigues que s'hi especialitzen i que «la indústria ha estat sensible i ràpida i que això està passant i ha decidit posar-s’hi, i posar-s’hi fort».
De fet, així ho confirmava Jordi Llapart quan parlava dels «jocs party» i d'aquesta voluntat de trobar jocs per a grups d'amics. Llapart fa un recull dels més venuts durant aquestes dates, molt destacades pel sector, ja que un 60% de la facturació de tot l’any es fa entre novembre i principis de gener. Catalunya, a més, concentra prop d’un terç del total de l’Estat. Entre els que han tingut més èxit, destaca jocs de preguntes i respostes com el "P.A.P.A.", "Hazme «match» si puedes" o "Smart 10", que compara amb el "Trivial", però des d'una perspectiva més moderna. També n'han venut de més estratègics com "La Cuenta" o el "MicroMacro, ciutat del crim", que consisteix a resoldre un crim resseguint el mapa d'una ciutat. Finalment, subratlla que hi ha jocs que mai fallen, com el "Virus" o, darrerament, el "Hister", que fa un recorregut musical per totes les dècades i permet jugar en grans grups.
Jugar en català
«La gent demana jocs en català, el que passa és que la indústria només n'ofereix una petita part», subratlla Toni Viader, que reclama una major edició de jocs en català. En el seu cas, ha venut molt el famós "Scrabble", que aquest any ha llançat una nova edició en català i ha estat molt ben rebuda. Un altre dels jocs que té una nova versió catalana és el "Virus", fet que ha alegrat a molts compradors: «Mira, papa: és el Virus en català!».
Per cada deu jocs que venem en català, en venem un en castellà
Tant La Juganera com Zeppelin asseguren que aposten pels jocs en català, però també en venen en castellà o altres llengües. Segons explica Jordi Llapart, de la botiga Zeppelin de Girona, el català té una presència significativa i una gran demanda en el món dels jocs de taula, fins al punt que, quan un títol està disponible en ambdós idiomes, la versió en català és la preferida pels clients: «Per cada deu jocs que venem en català, en venem un en castellà», afirma posant d'exemple clàssics com el Catan. Llapart destaca que oferir el joc en la llengua pròpia és un reclam de venda i que moltes vegades la traducció és tan senzilla com incloure un full d'instruccions addicional, ja que molts jocs no tenen text a les cartes. Tot i que lamenta que algunes editorials encara es mostrin «mandroses» a l'hora de traduir, té clar que el mercat català respon amb força: «Si el joc és en català, el venem sobretot en català», especialment a Girona, on el públic prioritza clarament l'edició en la seva llengua sempre que n'hi ha estoc.
El sector de la joguina associa aquest auge de vendes a la baixa natalitat, destacant que les famílies estan disposades a gastar més per cada fill. A més a més, els clients són cada vegada més exigents i volen saber més detalls, com els materials de què estan fetes les joguines. Així ho explica a l'ACN Judit Escudé, directiva de Toynamics Iberia, empresa especialitzada en la fabricació de joguines de fusta: «Cada vegada la gent té menys fills i el que vol és que el seu fill estigui en un entorn saludable i que pugui entendre què és el que està passant al món». Hi coincideix Jordi Llapart, que destaca la creixent popularitat d'aquest tipus d'articles o de construcció «que són més macos», també destaca les peces de "merchandising" com les figures Funko Pop.
«Ens agrada molt jugar a jocs de taula i regalar-ne», assegura Montse Viella mentre acaba d'escollir què s'emporta del Zeppelin per als seus nets, que tot i tenir cinc anys, ja s'estan endinsant en aquest món com molts altres petits -i no tan petits-.
