Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
sorteig del NenNicolás Madurofitxatges Gironacrims comarques gironinespesta porcinahabitatges d'obra nova
instagramlinkedin

En Directe

En directe | El sorteig del Nen repartirà fins a 770 milions d'euros en premis

Segueix, minut a minut, el sorteig del Nen

Un parell de dècim del sorteig del Nen.

Un parell de dècim del sorteig del Nen. / Europa Press

Miquel Cornellà de la Cruz

ACN

Girona

El sorteig del Nen d'aquest dimarts repartirà fins a 770 milions d'euros en premis. El sorteig començarà a les 12.00 hores i s'han emès 55 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, la mateixa xifra que l'any passat. Cada bitllet (sèrie) té un preu de 200 euros dividit en dècims de 20, que es poden adquirir per separat.

Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents