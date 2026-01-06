En Directe
En directe | El sorteig del Nen repartirà fins a 770 milions d'euros en premis
Segueix, minut a minut, el sorteig del Nen
El sorteig del Nen d'aquest dimarts repartirà fins a 770 milions d'euros en premis. El sorteig començarà a les 12.00 hores i s'han emès 55 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, la mateixa xifra que l'any passat. Cada bitllet (sèrie) té un preu de 200 euros dividit en dècims de 20, que es poden adquirir per separat.
Quins són els premis de la loteria del Nen?
Tres premis grans
- El primer premi és de 200.000 euros per dècim
- El segon premi és de 75.000 euros per dècim
- El tercer premi és de 25.000 euros per dècim
Premis menors
- 20 premis de 3.500 euros
- 1.400 premis de 1.000 euros
- 5.000 premis de 400 euros, entre altres
Eva Batlle
Els gironins gastaran de mitjana uns 11 euros en el sorteig del Nen
Els gironins gastaran uns 11 euros de mitjana -10,84 euros- en el sorteig del Nen, una xifra lleugerament inferior a la mitjana catalana, que se situa en 11,62 euros per habitant. Això situa Girona entre les províncies amb menor despesa per habitant dins de Catalunya, només per sobre de Tarragona (10,14 euros) i molt per sota de Lleida, que destaca amb 21,49 euros. Barcelona se situa lleugerament per sobre de Girona, amb 11,18 euros per habitant. Loteries i Apostes de l'Estat preveu vendre gairebé 9 milions d’euros (8.924.060 euros) a la província de Girona, el que suposa un increment del 0,49% respecte a l'any anterior que es traduiran en 44.620 dècims.
