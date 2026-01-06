Els grans premis del sorteig de la Loteria del Nen esquiven Girona
L'Anxova Milionària de l'Escala reparteix uns 700.000 € gràcies a diverses terminacions
El primer premi del sorteig de la Loteria del Nen -valorat en 200.000 euros cada dècim- ha esquitxat 11 municipis catalans, cap d’ells a les comarques gironines. El número afortunat ha estat el 06703 i s’ha venut a Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Rubí, Mollet del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Sabadell i Salou. El segon premi, valorat en 75.000 euros per dècim, ha estat el 45875 i tampoc ha esquitxat les comarques de l’àmbit de cobertura de Regió7. S’ha venut, en part, a Barcelona. El tercer premi, amb el número 32615, ha passat de llarg de Catalunya i ha tocat a Burgos i Granada.
A les comarques gironines, les administracions de loteria només han repartit premis gràcies a les terminacions dels dècims. Així, per exemple, a l’Anxova Milionària de l’Escala assegura que enguany repartirà uns 700.000 euros en premis d’aquest sorteig. Assegura que és un dels millors resultats dels últims anys tenint en compte que aquesta vegada no ha venut cap dècim afavorit amb un dels tres primers premis. Part dels números agraciats corresponen a diverses terminacions, com ara les centenes dels premis més importants, i ho completen d’altres premis menors.
Creada el 1986, l’Anxova Milionària no ha parat de repartir premis durant quatre dècades. El més destacat va tenir lloc el 6 de gener de 2023, quan l’administració va celebrar el primer premi de la Loteria del Nen i va repartir 80 milions d’euros corresponents al número 89.603. A finals de 2024, també es va desmarcar de la resta d’administracions convertint-se en la primera de tot l’Estat que ven loteria de Nadal amb criptomonedes mitjançant un sistema pioner a Espanya que permet adquirir dècims amb monedes digitals.
Fèlix Pons, responsable de l’Anxova Milionària, explica que “evidentment és impossible superar el primer premi del Nen, una experiència que vam viure fa tres anys i que va ser una autèntica bogeria. Va ser un fet extraordinari que ens ha permès tenir encara més ressò del que teníem durant aquests últims anys. Estem contents com han anat les coses aquesta vegada perquè, tot i no haver venut cap dels tres números més importants, és dels sorteigs del Nen que més hem repartit gràcies a les terminacions i els premis menors, perquè tenim moltes butlletes diferents amb centenes dels premis més destacats”.
En aquesta edició de la rifa de Reis, Catalunya s’ha gastat 92,691 milions d’euros, un 0,69% menys que l’any passat. Es tracta d’un descens pràcticament igual al registrat l’any passat. Enguany la despesa per habitant ha estat d’11,41 euros. L’any passat la despesa catalana va ser de 93,332 milions i la despesa per habitant es va situar en 11,80 euros.
