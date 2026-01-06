Les estacions d’esquí del Pirineu gironí reben uns 150.000 esquiadors aquestes festes
Les bones condicions de la neu i l'obertura total dels dominis esquiables de totes les pistes gironines han fet tancar les vacances de Nadal amb una gran afluència a les pistes de la Masella, La Molina, Vall de Núria i Vallter
Les estacions d’esquí del Pirineu gironí han rebut durant aquests dies de Nadal uns 150 mil esquiadors en una gran temporada per a les pistes marcades per les ofertes de bones condicions de neu, amb gruixos de fins a 250 cm, gràcies a les importants nevades que hi va haver durant el 25, 26 i 27 de desembre.
Pel que fa a les pistes situades a la Cerdanya, la Molina i la Masella, el balanç d’aquesta campanya nadalenca ha estat “molt positiu". Pel que fa a l'estació de muntanya de Pirineu365, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la Molina, l’afluència de visitants ha estat de pràcticament unes 73.000 persones, fet que ha estat possible gràcies a les condicions de la neu d’enguany, tant per la seva quantitat com per l’excel·lent qualitat. Tant ha estat així, que "Les condicions meteorològiques favorables han permès obrir el 100% de les pistes", recalquen els portaveus de FGC.
A més, les activitats de la pista, també han aportat un gran nombre d’afluents, ja que "la combinació d’esquí, activitats familiars i propostes lúdiques pensades per a tots els públics". També, l'arribada del Tió i el Pare Noel, celebrant la gimcana Troba la Llufa i el de "Ses Majestats els Reis d’Orient a la Pista Llarga acompanyats d’una emotiva baixada de torxes", expliquen els responsables de l'empresa, han estat fets que han portat molta gent durant aquells dies.
En l’àmbit esportiu, el dia 1 de gener es va celebrar amb èxit el 75è Descens Infantil, una de les curses especialitzades més antigues d’Europa, així com altres competicions de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, entre les quals hi ha el Torrent Challenge del 4 de gener. També han tingut bona acollida les activitats com el Parc d’Aventures o les raquetes i experiències com el Campament de Nadal. Per aquesta raó, La Molina "s'ha consolidat com una destinació de referència per al públic familiar durant el període nadalenc", recalquen els portaveus.
L’altra pista de la Cerdanya, La Masella, ha tingut dies amb més de 9.000 esquiadors i els hotels de la vora, van posar el cartell de ple setmanes abans que arribessin les festes de Nadal. Com ha passat en totes les estacions, la nevada dels dies de Nadal ha estat clau per aquests dies, ara bé, la llevantada prèvia a les nevades, la setmana del 22 de desembre, va acumular gruixos de neu nova superiors a 1 metre de neu a cotes mitjanes i altes, sent un gran impuls, que tot i que la precipitació intensa, fonts de l'estació han explicat que "un cop es va poder garantir la pràctica de l’esquí amb seguretat, amb control d’allaus a cota alta, des d’aleshores tenim la totalitat dels sectors oberts per la pràctica de l’esquí" amb més de 70 km de pistes obretes.
"Les de Nadal són dates amb unes afluències d’esquiadors tradicionalment ja molt bones, però les nevades i la totalitat de l’obertura del domini esquiable ha sigut un excel·lent reclam pels esquiadors", segons expliquen els responsables de l'estació.
Pel que fa a Vallter i Vall de Núria, les dues estacions més del Pirineu gironí, situades al Ripollès, i també gestionada per la FGC han conclòs les vacances de Nadal acumulant "un èxit rotund". Vall de Núria tanca aquests dies amb un total de 27.300 persones visitant l’estació, i amb el 100% del domini esquiable obert, així com el parc lúdic amb totes les seves activitats disponibles, com ara el tubbing, trineus i altres propostes familiars. Vallter per la seva part, ha registrat més d’1,5 metres de neu nova, sumant ja més de 2,5 metres acumulats aquesta temporada. Gràcies a això, s’ha pogut obrir el 100% del domini esquiable amb una neu d’una qualitat excel·lent i l’estació ha rebut més de 16.300 visitants, una molt bona xifra per a aquest inici de temporada.
El director de Negoci i Estratègia d’FGC Turisme, Enric Serra Teixidó explicava que “els nostres visitants han pogut gaudir d’unes experiències inoblidables, no només amb l’esquí sinó també amb tot el que ofereix Pirineu365 pel que fa a activitats complementàries i oferta gastronòmica”.
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- La neu irromp a l'interior i prelitoral de Catalunya i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un home s'enfila a la façana de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, causa destrosses i acaba detingut
- Cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines: horari i recorregut