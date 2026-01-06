LOTERIA DEL NEN
Loteria del Nen 2026 | Aquests són els números premiats
Comprova si el teu dècim ha estat afortunat amb alguns dels premis del sorteig de la Loteria del Nen
Aquest dimarts 6 de gener celebra el sorteig de la Loteria del Nen 2026 a Madrid. El primer premi reparteix 200.000 euros per dècim; el segon, 75.000 euros per dècim i el tercer, 25.000 euros per dècim. A més, hi ha milers de premis menors.
A continuació, podràs comprovar tots els números premiats.
Primer premi
- XXXXX
Segon premi
- XXXXX
Tercer premi
- XXXXX
Quatre xifres
- XXXX
- XXXX
Tres xifres
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
Dues xifres
- 94
- 44
- 37
- 54
- 27
Reintegraments
- X
- X
- X
