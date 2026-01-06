Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

LOTERIA DEL NEN

Loteria del Nen 2026 | Aquests són els números premiats

Comprova si el teu dècim ha estat afortunat amb alguns dels premis del sorteig de la Loteria del Nen

Una persona amb un parell de números de la Loteria del Nen.

Una persona amb un parell de números de la Loteria del Nen. / Europa Press

Redacció

Redacció

Girona

Aquest dimarts 6 de gener celebra el sorteig de la Loteria del Nen 2026 a Madrid. El primer premi reparteix 200.000 euros per dècim; el segon, 75.000 euros per dècim i el tercer, 25.000 euros per dècim. A més, hi ha milers de premis menors.

A continuació, podràs comprovar tots els números premiats.

Primer premi

  • XXXXX

Segon premi

  • XXXXX

Tercer premi

  • XXXXX

Quatre xifres

  • XXXX
  • XXXX

Tres xifres

  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX

Dues xifres

  • 94
  • 44
  • 37
  • 54
  • 27

Reintegraments

  • X
  • X
  • X

