La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions

Dos agents seran referents en aquest àmbit per dificultar la permissivitat entre els autors

Plantilla actual del cos de Policia Local de Ripoll acompanyat de l'alcaldessa Sílvia Orriols.

Jordi Remolins

Ripoll

La Policia Local de Ripoll posarà en marxa aquesta mateixa setmana, una unitat d'intervenció immediata en ocupacions, un servei que pretén posar l'accent en l'actuació preventiva, coordinada i documentada de qualsevol incidència en locals i habitatges. Dos agents exerciran funcions de coordinació operativa i jurídica, i en seran el referent, sota la direcció operativa de la sergent del cos, i la dependència directa de l'alcaldessa Sílvia Orriols (Aliança Catalana) i del cap del cos policial municipal.

Les funcions d'aquesta unitat consisteixen en la identificació d'ocupacions delinqüencials, la coordinació amb propietaris, jutjats i fiscalia, i la mediació i protecció de la convivència veïnal. També s'encarregarà de fer informes tècnics i seguiment dels immobles, la gestió dels talls de subministraments, suggerirà la instal·lació de portes antiocupació o el segellament de portes i finestres, a banda de portar un registre i seguiment dels habitatges ocupats. Les actuacions en casos d'ocupacions recents, consistiran en el desallotjament immediat, la identificació dels autors i la instrucció de l'atestat. En casos d'ocupacions consolidades es faran informes exhaustius sobre la situació de l'immoble i les persones que hi són a dins, les afectacions en la convivència i seguretat amb els veïns, i la comunicació amb el propietari i autoritat judicial competent.

La nova unitat endurirà les accions contra l'ocupació dins del marc jurídic, normatiu i jurisprudencial. La Policia Local mantindrà coordinació amb el Jutjat, Mossos d'Esquadra, Fiscalia i els serveis jurídics municipals. Durant l'últim any s'han evitat 49 ocupacions al municipi, un 88,5% més que el 2024. Aquesta dada, juntament amb la reducció de les detencions -que han passat d'onze a només quatre-, l'augment en les inspeccions del padró, la disminució a la meitat de les bretolades, i d'un 15,4% en els robatoris amb força, fan que l'inspector de la Policia Local, Francesc Campayo, es mostri "molt satisfet amb l'evolució de la tasca municipal a Ripoll".

TEMES

