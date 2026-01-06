Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
sorteig del NenNicolás Madurofitxatges Gironacrims comarques gironinespesta porcinahabitatges d'obra nova
instagramlinkedin

En Directe

El primer premi de la Loteria del Nen, el 06703, cau a diversos municipis de Catalunya

Més enllà de Catalunya, el primer premi ha quedat "molt repartit" arreu del territori espanyol

Els propietaris de l'administració de loteria de Salou que ha venut part del primer premi de la Loteria del Nen.

Els propietaris de l'administració de loteria de Salou que ha venut part del primer premi de la Loteria del Nen. / ACN

Miquel Cornellà de la Cruz

ACN

Girona

El primer premi del sorteig de la Loteria del Nen -valorat en 200.000 euros cada dècim- ha esquitxat 11 municipis de Catalunya. El número afortunat ha estat el 06703 i s'ha venut a Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Rubí, Mollet del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Sabadell i Salou.

El segon premi, valorat en 75.000 euros per dècim, ha estat el 45875 i s'ha venut, en part, a Barcelona.

El tercer premi, amb el número 32615, ha passat de llarg de Catalunya i ha tocat a Burgos i Granada.

Actualitzar

Aquests són els números premiats del sorteig de la Loteria del Nen

Comprova aquí si tens un dels números premiats de la Loteria del Nen 2026.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents