En Directe
El primer premi de la Loteria del Nen, el 06703, cau a diversos municipis de Catalunya
Més enllà de Catalunya, el primer premi ha quedat "molt repartit" arreu del territori espanyol
El primer premi del sorteig de la Loteria del Nen -valorat en 200.000 euros cada dècim- ha esquitxat 11 municipis de Catalunya. El número afortunat ha estat el 06703 i s'ha venut a Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Rubí, Mollet del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Sabadell i Salou.
El segon premi, valorat en 75.000 euros per dècim, ha estat el 45875 i s'ha venut, en part, a Barcelona.
El tercer premi, amb el número 32615, ha passat de llarg de Catalunya i ha tocat a Burgos i Granada.
Aquests són els números premiats del sorteig de la Loteria del Nen
Comprova aquí si tens un dels números premiats de la Loteria del Nen 2026.
Comença el sorteig de la Loteria del Nen
Tot a punt. Comença el sorteig de la Loteria del Nen 2026. Molta sort a tothom.
Increment en les vendes
La xifra de vendes de la Loteria del Nen suposa un increment de l'1,24% respecte la recaptació de 2025. A Aragó les vendes s'han elevat a 29.079.460 euros, 21,31 euros per habitant, un 2,70% més que l'any anterior.
La loteria del Nen ha tingut una facturació total de 864.682.360 euros
Aquestes xifres tornen a posar de manifest la rellevància que té el sorteig de la Loteria del Nen. Es tracta del segon sorteig més important de l'any de la Loteria Nacional, només superat pel sorteig de Nadal.
A quina hora comença el sorteig de la loteria del Nen?
El sorteig se celebra a Madrid i començarà a les 12.00 hores.
Quins són els premis de la loteria del Nen?
Tres premis grans
- El primer premi és de 200.000 euros per dècim
- El segon premi és de 75.000 euros per dècim
- El tercer premi és de 25.000 euros per dècim
Premis menors
- 20 premis de 3.500 euros
- 1.400 premis de 1.000 euros
- 5.000 premis de 400 euros, entre altres
Eva Batlle
Els gironins gastaran de mitjana uns 11 euros en el sorteig del Nen
Els gironins gastaran uns 11 euros de mitjana -10,84 euros- en el sorteig del Nen, una xifra lleugerament inferior a la mitjana catalana, que se situa en 11,62 euros per habitant. Això situa Girona entre les províncies amb menor despesa per habitant dins de Catalunya, només per sobre de Tarragona (10,14 euros) i molt per sota de Lleida, que destaca amb 21,49 euros. Barcelona se situa lleugerament per sobre de Girona, amb 11,18 euros per habitant. Loteries i Apostes de l'Estat preveu vendre gairebé 9 milions d’euros (8.924.060 euros) a la província de Girona, el que suposa un increment del 0,49% respecte a l'any anterior que es traduiran en 44.620 dècims.
