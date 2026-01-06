Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Temperatures extremadament baixes i glaçades protagonitzen el dia de Reis

A Das, a la Cerdanya, s'ha registrat una temperatura de -12,7 ºC

Un paisatge glaçat a Espinelves.

Un paisatge glaçat a Espinelves. / ACN

ACN

ACN

Girona

Els pronòstics de temperatures extremadament baixes per aquest dimarts dia de Reis s'han complert. Les comarques de la Catalunya interior s'han despertat per sota dels 0ºC i a la costa el fred també s'ha notat. El rècord de temperatures baixes s'ha registrat a Das, a la Cerdanya, i Prades, al Baix Camp, amb valors de -12,7 ºC i -12,5 ºC respectivament, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). A la ciutat de Girona, s'ha registrat una mínima de -5 ºC a quarts de vuit del matí.

Hi ha hagut glaçades a diferents punts del territori, com ara als entorns d'Espinelves on a primera hora estaven a -3 ºC. A Vic han baixat fins als -1,5 ºC i aquest matí calia anar ben abrigat. "Els Reis sabien que faria fred i m'han portat un gorro", ha explicat la Sara.

