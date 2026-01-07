Autoritat Aeroportuària de Catalunya: el Govern crea un ens per coordinar els aeroports, inclòs el de Girona
El nou organisme donarà una visió integral al sistema aeroportuari, també sobre les infraestructures gestionades per Aena, i estarà plenament operatiu el 2027, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque
Cristina Buesa
Primer Govern i primera decisió de l’any en matèria aeroportuària. El Govern ha acordat aquest dimecres impulsar la creació de l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un nou ens especialitzat que reforçarà la capacitat de la Generalitat per planificar, ordenar i projectar el sistema aeroportuari amb una visió de conjunt, integral i de llarg termini. L’objectiu és dotar Catalunya d’una estructura pròpia que permeti aplicar un criteri únic i definir polítiques pròpies en matèria de desenvolupament aeroportuari, segons ha explicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha destacat la necessitat de comptar amb “veu pròpia”, més enllà d’Aena.
La consellera, que també exerceix de portaveu del Govern, ha assegurat que es tracta de “l’inici del camí d’una política aeroportuària que pren un nou impuls” i d’un “pas decisiu per a una governança integral i coherent” del conjunt d’infraestructures, que inclou tant l’aeroport de Girona com també els de Barcelona-el Prat, Reus, Lleida-Alguaire, Sabadell i Andorra-la Seu. Paneque, prudent amb els terminis, ha defensat que la futura autoritat permetrà superar el model actual, que ha qualificat de “fragmentat i sense visió global”, i que fins ara “ens posava limitacions al sistema”. També ha remarcat que el nou organisme dotarà Catalunya d’una “visió general” del sistema aeroportuari, en ocupar-se tant dels aeroports gestionats directament per la Generalitat com dels operats per Aena, fet que permetrà “ordenar, coordinar i reforçar el sistema i alinear-lo en termes de competitivitat, planificació i sostenibilitat”.
Acord amb ERC
L’Autoritat Aeroportuària de Catalunya agruparà i organitzarà de manera integrada totes les funcions que la Generalitat ja té atribuïdes en l’àmbit dels aeroports i altres instal·lacions aeronàutiques, desplegant plenament les competències previstes a l’Estatut, tot i que requerirà canvis legislatius que s’hauran d’afrontar al Parlament. Entre les seves funcions hi figuren la planificació i el desenvolupament del sistema aeroportuari, l’elaboració del pla estratègic, el seguiment dels plans directors i l’ordenació d’aeroports, aeròdroms i heliports, així com la millora de l’accessibilitat, la integració territorial i el foment de la intermodalitat.
El nou ens també assumirà el seguiment de l’activitat dels aeroports de titularitat pública, la seva capacitat operativa i la qualitat del servei, a més d’impulsar la transició ecològica del sector, el control ambiental i la reducció d’emissions i de soroll. Paneque ha insistit que es tracta d’una “necessitat estructural de país” i ha recordat que la creació de l’autoritat forma part també de l’acord d’investidura amb ERC per avançar cap a un model “més modern i alineat” amb els estàndards europeus. A llarg termini, ha admès la consellera, “la voluntat del Govern és participar en la gestió de l’aeroport del Prat”, un objectiu que de moment no serà possible amb el nou ens.
Comitè tècnic en un mes
En l’àmbit institucional, l’autoritat actuarà com a interlocutora davant dels organismes estatals i europeus, els operadors, els municipis i les àrees d’influència aeroportuària, i participarà en tots els processos de planificació, per exemple en les decisions sobre el DORA, el document que defineix les inversions d’Aena a cinc anys vista. Segons la consellera, l’objectiu és que Catalunya pugui disposar d’aquesta veu pròpia en matèria aeroportuària i deixar enrere una gestió dispersa, en què els diferents departaments amb competències en aquest àmbit actuaven de manera descoordinada. D’aquesta manera, també es podrà interlocutar amb la Unió Europea, Enaire o l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
L’acord aprovat pel Govern preveu que, en el termini màxim d’un mes, es constitueixi un comitè tècnic, sota la coordinació d’Aeroports Públics de Catalunya, que celebrarà la seva primera reunió i impulsarà el desplegament del nou organisme. Aquest comitè disposarà de sis mesos per elaborar una proposta de modificació de la Llei 14/2009, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, amb l’objectiu de crear formalment la nova entitat de dret públic i definir-ne els estatuts. La previsió és que la modificació legislativa es tramiti durant el primer semestre del 2026, s’aprovi el segon semestre i que l’organisme estigui plenament en marxa el 2027.
Comitès per a cada aeroport
La futura Autoritat Aeroportuària de Catalunya es configurarà com l’eix central de l’estratègia del sistema aeroportuari de Catalunya i comptarà amb una organització pròpia, amb un Consell de Govern, presidència i vicepresidència, així com vocalies amb competències en l’àmbit aeroportuari i representació d’administracions i d’organitzacions econòmiques i empresarials. Paneque ha destacat que aquest model permetrà avançar cap a una “governança integral” que superi la dispersió actual i doti el país d’una agència capaç de planificar, coordinar i projectar el sistema aeroportuari amb criteris d’interès públic i de llarg termini.
“Anirem pas a pas”, ha subratllat la consellera. El nou ens també assumirà tasques vinculades a l’accessibilitat i a la integració territorial, planificant la connexió dels aeroports amb la xarxa de transport i fomentant el desenvolupament de ciutats aeroportuàries i d’àrees industrials i logístiques. En l’àmbit operatiu, farà el seguiment de l’activitat dels aeroports de titularitat pública, de la seva capacitat operativa i de la qualitat del servei. A més, es preveu la creació de comitès tècnics específics per a cada aeroport, amb l’objectiu d’abordar de manera més propera i ajustada a la realitat de cada infraestructura les seves necessitats i particularitats.
