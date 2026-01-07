Banyoles "endreçarà" el voltant del Museu Arqueològic
El consistori reformarà el carrer de Pia Almoina que serà el nou accés principal de l'equipament
L'Ajuntament de Banyoles reformarà el carrer de Pia Almoina aquest 2026 per "endreçar" la zona on fa poques setmanes es reobria el Museu d'Arqueologia Comarcal. El projecte té un cost de 373.343 euros i l'alcalde, Miquel Noguer, assegura que ja hi ha "el projecte a punt i només cal licitar-lo". El carrer connecta el nucli antic del municipi amb el museu, que ha reobert al desembre després d'anys d'obres. Noguer remarca que la reforma del carrer és "imprescindible" pels veïns i donar continuïtat amb el Barri Vell. L'alcalde ha recordat que el projecte estava inclòs en el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat i que pertocava rebre els diners el 2029, però preveu avançar els diners tot i que ara estudiaran amb quina fórmula ho fan.
Després de tres anys i mig tancat, el 15 de desembre reobria el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Era un dels projectes estratègics del municipi i que suposava culminar un procés de reforma integral que s'ha allargat 16 anys. Abans de l'obertura del museu, el govern local ja treballava en la reforma del carrer de Pia Almoina, el que serà el nou accés principal de l'equipament.
L'alcalde, Miquel Noguer, recorda que la reforma d'aquest carrer permetrà donar continuïtat al Barri Vell cap a la zona de fora de Muralla. Es tracta d'una via que pacificarà la zona, ja que es donarà prioritat als vianants. Per a l'alcalde, aquest projecte és "un pas de gegant" per la zona, ja que eliminarà les estretes voreres que hi ha actualment per donar més espai als vianants. "Serà un 'plus' més a l'entorn que haurà de fer de nexe amb la nova biblioteca", ha recordat Noguer. De fet, el consistori ha projectat la construcció d'una nova biblioteca a l'edifici de la Providència.
De fet, es preveu que al llarg d'aquest 2026 el consistori ja rebi el projecte executiu definitiu sobre la reforma de l'edifici que acollirà el nou equipament. De moment, el consistori recorda que aquest és un projecte a mitjà i llarg termini i assegura que va fent els passos corresponents abans de començar les obres.
La nova biblioteca també permetrà el desenvolupament urbanístic de la zona i es preveu que abans de la construcció de la nova biblioteca hi hagi la mobilització dels solars privats. Actualment, aquest sòl ja es pot començar a construir però fonts municipals asseguren que encara no hi ha cap petició de llicència de construcció a la zona.
Projecte seleccionat pel PUOSC
El que sí que preveu tirar endavant aquest 2026 l'ajuntament és la reforma del carrer de Pia Almoina. Es tractarà d'una reforma de 373.343 euros que s'incloïa en el PUOSC. La idea original és que es pogués executar el 2025 perquè coincidís amb la reobertura del museu, però la Generalitat va decidir que els municipis més grans rebrien els diners del pla el 2029.
Malgrat tot, el govern local vol avançar les obres a aquest any. Per fer-ho, Noguer ha explicat que estudiaran la manera d'assumir aquests diners. "Veurem si podem fer-ho amb romanents del pressupost del 2025 i si no també hi ha les línies d'ICF", explicava l'alcalde de Banyoles en una atenció als mitjans de comunicació. Miquel Noguer ha reiterat que el projecte de reforma ja el tenen aprovat i està "a punt per licitar-lo".
