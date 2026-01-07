La Generalitat treu a concurs 10 solars per construir pisos públics en 6 municipis gironins
Els habitatges tindran un lloguer assequible durant 75 anys
La Generalitat de Catalunya treu a concurs divendres 37 solars per a la construcció d'habitatges públics. Es tracta de solars municipals en desús cedits pels ajuntaments. L'executiu preveu que es puguin construir 1.940 pisos en 23 municipis que tindran un lloguer assequible durant 75 anys. En alguns dels municipis hi ha més d'un solar: Sant Adrià del Besòs (3), Santa Perpètua de Mogoda (3), Terrassa (4), Cambrils (1), l'Arboç (1), Tarragona (2), Vilafranca del Penedès (1), Sant Celoni (1), Lloret de Mar (2), Vilablareix (1), Figueres (4), Tossa de Mar (1), Girona (1), Maçanet de la Selva (1), Mollet del Vallès (1), Vilanova del Camí (1), Torelló (1), Centelles (1), Esplugues de Llobregat (1), Tàrrega (1), Abrera (2), Vilagrassa (1) i la Seu d'Urgell (2).
La consellera de Política Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquest primer concurs és un "pas històric" perquè, per primera vegada a Espanya, s'activa un mecanisme estable per "mobilitzar sol públic i generar habitatge assequible de manera continuada i a gran escala".
Es tracta, segons ha dit, d'una "primera onada" de solars públics i ha avançat que hi haurà més concursos al llarg del 2026. De fet, la també portaveu del Govern ha explicat que ja s'estan preparant les següents convocatòries.
Per al primer concurs que convocarà divendres, el Govern ha organitzat quatre agrupacions per zones territorials i cada agrupació suposarà la construcció d'entre 400 i 500 habitatges. Els solars tenen diferents capacitats d'habitatges.
Segons explica l'executiu català, s'han escollit per al primer concurs solars municipis pertanyents a diferents àmbits de preu, però amb un mínim de demanda de lloguer acreditada.
El concurs és per a la promoció i construcció dels edificis previstos a cada solar i també inclou la gestió del procés d'ocupació dels habitatges, la gestió integral dels contractes de lloguer o de cessió d'ús durant els 75 anys, el manteniment de l'edifici durant els 75 anys i la reversió de l'edifici en finalitzar el termini del dret de superfície.
En les condicions del concurs també s'estableix que no es podrà ser adjudicatari de més d'un lot "excepte si algun d'aquests queda desert". Els licitadors podran indicar les seves prioritats d'interès entre les diverses agrupacions de solars i podran excloure fins a un màxim de dos solars de l'agrupació a què opten.
Els plecs fixen "criteris tècnics, normatius i constructius homogenis" per al conjunt dels solars que seran d'obligat compliment. Per exemple, en l'àmbit de la sostenibilitat i del manteniment de l'edifici.
Entre els criteris que el Govern tindrà en compte per escollir hi ha el pla econòmic i financer; la metodologia en la planificació i control de l'execució de les obres; el pla de conservació i manteniment de l'edifici i el pla de gestió social i seguiment dels arrendataris.
Pel que fa a les condicions del dret a superfície, el Govern ofereix 75 anys a partir de l'adjudicació o inferior si resulta de la licitació. Els terminis d'execució fixen que s'haurà de presentar l'avantprojecte a l'ajuntament de cada solar en dos mesos des de la constitució de dret; dona nou mesos per a la sol·licitud de la llicència d'obres i qualificació provisional; tres mesos des de la notificació per a la resolució d'incidències; començar les obres sis mesos des de la concessió de la llicència; i obtenir la qualificació definitiva cinc anys des de la constitució del dret.
