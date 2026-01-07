Girona encadena tres anys de descens en donacions de sang
La Marató de Donants programa catorze campanyes arreu de les comarques gironines per augmentar les reserves després de Nadal
Les donacions de sang a les comarques gironines han tornat a disminuir durant el 2025, encadenant el tercer any consecutiu de descens i situant-se en els nivells més baixos dels darrers cinc anys.
Segons les dades del Banc de Sang i Teixits (BST), a Girona es va passar de 29.348 donacions el 2023 a 27.319 el 2024, i el 2025 la xifra encara va baixar més, fins a les 26.381 donacions. La tendència a la baixa és compartida amb la resta del territori: el total de donacions a Catalunya ha caigut de les 253.494 de l’any 2022 a les 235.548 del 2025.
Davant d’aquest escenari el BST fa una crida a donar sang. Una de les iniciatives d'inici de cada any és la Marató de Donants de Sang de Catalunya, amb l’objectiu de reforçar les reserves després de la davallada habitual de les festes de Nadal. Enguany es farà del 8 al 17 de gener amb 102 campanyes de donació arreu de Catalunya.
Amb el lema “El vincle que ens fa immensos”, la Marató posa l’accent en el valor social de la donació de sang. Actualment, una de cada tres donacions es destina a pacients amb càncer, mentre que més de la meitat de les persones que reben transfusions tenen més de 70 anys, una xifra que va a l’alça a causa de l’envelliment de la població.
El dissabte 10 de gener, la campanya també es farà visible amb la il·luminació de vermell de més d’un centenar d’edificis i espais emblemàtics, una acció simbòlica per reforçar la crida a la participació ciutadana.
14 campanyes a la demarcació de Girona
Les donacions de sang a la ciutat de Girona es podran fer a diferents espais i dies. Durant tot aquest dijous, s’habilitarà un espai al vestíbul del Teatre Municipal per fer donacions de 10 h a 14 h i de 16 a 20 h. La següent cita serà el 16 de gener, quan es podrà donar a dos llocs diferents: al gimnàs Anytimes Fitness, de 9 h a 14 h, i al Local Social de l’Eixample, de 17 h a 21 h. "L’objectiu d’aquesta Marató és que els ciutadans i ciutadanes puguin fer aquest petit gest que suposa un gran pas per tothom", ha destacat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar aquest dimecres, qui ha animat la població, sobretot els més joves, a fer una donació.
A la resta de la demarcació s’habilitaran punts a Celrà, Campdevànol, Banyoles, Lladó, Salt, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca, Santa Cristina d’Aro, Riells i Viabrea, Riudarenes i Ripoll.
