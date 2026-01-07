La mascareta deixa de ser obligatòria a centres sanitaris i residències
El Govern segueix recomanant-ne el seu ús si hi ha símptomes, especialment en contacte amb persones vulnerables
Els casos de grip segueixen a la baixa a les comarques gironines
Els departaments de Salut i de Drets Socials i Inclusió han decidit no prorrogar l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en centres i serveis sanitaris, així com en residències de gent gran i centres per a persones amb discapacitat. Per tant, la mascareta deixa de ser obligatòria a partir d’aquest dimecres per la baixada en la incidència de les infeccions respiratòries.
La mesura havia entrat en vigor el 10 de desembre per l'augment de casos de grip i s'ha anat prorrogant fins ara.
Malgrat tot, Salut Pública recomana que les persones amb símptomes dins l’àmbit sanitari i sociosanitari facin ús de la mascareta quirúrgica i adoptin mesures higièniques com a prevenció, especialment en cas de tenir contacte amb persones vulnerables. Tanmateix, els centres sanitaris poden fer obligatori l'ús de mascareta en els seus serveis si s'estima necessari segons la pròpia situació epidemiològica.
La incidència de la grip a les comarques gironines ha experimentat un descens clar durant les primeres setmanes de l’any, després d’assolir un pic molt elevat a mitjan desembre. Aquesta millora sostinguda de la situació epidemiològica. Segons les dades setmanals, la grip va mantenir-se en nivell basal i baix durant bona part de la tardor. Entre les setmanes 40 i 47 (de finals de setembre a finals de novembre), la incidència total es va moure entre els 32 i els 46 casos, amb una afectació moderada i força estable en totes les franges d’edat.
El canvi de tendència es produeix a partir de la setmana 48 (finals de novembre), quan la incidència passa a nivell moderat, amb un augment especialment notable entre els menors de 15 anys. Aquesta escalada s’intensifica de manera molt marcada a les setmanes 50 i 51 (del 8 al 21 de desembre), coincidint amb l’inici de les festes nadalenques. En aquest període, la grip arriba a nivell molt alt, amb un màxim de 399 casos totals a la setmana 51, la xifra més elevada de tota la sèrie.
El gruix dels contagis durant el pic epidèmic es concentra en la població menor de 60 anys, especialment en els grups de 0 a 4 anys i de 5 a 14 anys, que registren incidències molt superiors a la resta de franges. Tot i això, els majors de 60 anys també mostren un increment significatiu, fet que va justificar les mesures de protecció als centres sanitaris i sociosanitaris.
Superació del pic epidèmic
Després del màxim de la setmana 51, la situació comença a revertir-se. A la setmana 52, tot i mantenir-se en nivell moderat, la incidència total baixa de manera clara, i el descens es consolida a la setmana 1 de 2026, amb 146 casos totals. La reducció és generalitzada en totes les edats, tant en menors de 60 anys com en la població més gran, que passa de 184 casos durant el pic a 140 a l’inici de gener.
Aquesta evolució favorable, amb una disminució sostinguda dels contagis i la sortida del nivell molt alt, és el principal argument de Salut per flexibilitzar les mesures preventives, tot mantenint la recomanació d’usar mascareta en cas de símptomes respiratoris o en situacions de vulnerabilitat.
Per altra banda, els hospitals de la Regió Sanitària de Girona estan fent una gestió dels llits d’hospitalització segons les necessitats assistencials que tenen. Així, tots els centres tenen plans de contingència que preveuen habilitar més llits en cas de necessitat, de manera que es van gestionant d’acord amb les necessitats. Els centres que en disposen, potencien l’hospitalització a domicili, així com també s’han incrementat les derivacions a l’atenció intermèdia.
La Regió Sanitària de Girona, com la resta de Catalunya, està duent a terme una planificació i coordinació per adaptar-se a l’increment de l’activitat per tal de garantir l’accessibilitat de la ciutadania als recursos, ja sigui als dispositius d’atenció primària, hospitalària com intermèdia. Així, des de l’1 de desembre s’està duent a terme un monitoratge constant dels principals indicadors epidemiològics i de l’activitat urgent a tot el territori, amb l’objectiu de detectar qualsevol canvi i donar-hi resposta de manera immediata.
- En directe | El sorteig del Nen repartirà fins a 770 milions d'euros en premis
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- L'home més vell de Catalunya fa 110 anys: 'Procuro donar les menors molèsties possibles
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Set ferits en un accident a l’AP-7 a Pont de Molins causat per un senglar
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Demanen més protecció davant esllavissades que s'han produït a l'entrada est de Girona
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona