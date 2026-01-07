La Taula del Senglar abordarà “territori a territori” la sobrepoblació de l’espècie i es reunirà dos cops l’any
El sector celebra la concreció territorial de la mesura i alerta que l’espècie va causar més de 3.400 accidents el 2024
La Taula del Senglar abordarà la sobrepoblació d’aquesta espècie territori a territori a través de les taules de danys de fauna cinegètica ja existents a les vegueries i es reunirà de manera ordinària com a mínim dos cops l’any per fer seguiment de les mesures adoptades. Aquest és el full de ruta acordat en la primera reunió del nou organisme, que té com a objectiu reduir a la meitat la població de senglars a Catalunya.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dimecres la sessió constitutiva de la Taula del Senglar, un nou espai de governança impulsat pel Govern per reforçar la coordinació entre administracions i sector, definir objectius comuns i acordar accions de gestió i control arran del brot de pesta porcina africana (PPA).
Actualment, Catalunya té una població de senglars que oscil·la entre els 125.000 i els 180.000 exemplars, en funció de l’època de l’any i dels cicles de cria. Davant d’aquestes xifres, el Govern va anunciar al desembre la creació de la Taula del Senglar amb la voluntat de fer servir “tots els instruments possibles” per reduir-ne el nombre, incloent-hi sistemes de captura com les trampes.
Després de la primera reunió, representants del sector han explicat que l’estratègia passarà per desplegar l’actuació comarca a comarca, a través de les taules territorials de danys de fauna cinegètica, que s’integraran com a comissions territorials dins del nou organisme i permetran adaptar les mesures a la realitat de cada zona.
La coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha valorat positivament aquest enfocament territorial i ha assegurat que permetrà abordar “realment” el problema. Tot i això, ha admès que la taula constituïda aquest dimecres “no és operativa” pel volum de participants, més d’una trentena, i ha defensat que el desplegament de les seccions territorials serà clau.
Una gestió “quirúrgica”
En la mateixa línia s’ha expressat el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, que ha defensat una gestió “quirúrgica” de la sobrepoblació. “S’ha d’anar territori a territori a atacar aquelles comarques que en aquest moment tenen una sobrepoblació molt gran de porcs senglars”, ha afirmat, tot remarcant que es tracta d’un problema que “no ve d’ara” i que fa més de quinze anys que s’arrossega. Segons Roqué, és una “qüestió de país”.
Pel que fa a les mesures concretes, Serrat ha assenyalat que la caça és una de les eines principals per reduir la població, però ha insistit que s’ha d’aplicar sempre amb criteris científics, tenint en compte el comportament de l’espècie i el moment més adequat per actuar. També ha indicat que no es pot descartar cap altre mètode de captura.
Segons dades de la Generalitat, durant la temporada 2024-2025 es van capturar més de 63.000 senglars a Catalunya. A més, al llarg de l’any s’autoritzen prop de 1.500 actuacions excepcionals per prevenir danys, amb més de 6.000 exemplars capturats fora del període ordinari. La sobrepoblació també té impacte en la seguretat viària, amb més de 3.400 accidents de trànsit causats per senglars durant el 2024.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha defensat que la Taula del Senglar neix amb la voluntat de millorar la presa de decisions, integrar el coneixement científic i tècnic i consensuar actuacions adaptades a cada territori. “Cal actuar sobre el coneixement de les poblacions, la prevenció dels danys, el control de densitats en zones de risc i la millora de la convivència en entorns urbans i periurbans”, ha subratllat.
A la trobada també hi han participat la secretària general del departament, Cristina Massot, així com representants del Ministeri, entitats agràries i altres administracions. El Govern vol que la Taula del Senglar es consolidi com un espai estable de coordinació, similar al que ja funciona a Collserola.
