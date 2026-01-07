La Taula del Senglar vol reduir a la meitat la població de l’espècie a Catalunya
Catalunya té una població de senglars que oscil·la entre els 125.000 i els 180.000 exemplars
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dimecres la primera reunió de la Taula del Senglar, un organisme de governança format per administracions i sector que vol estudiar quines són les millors mesures per reduir la població de senglars a la meitat. En concret, el seu objectiu és reforçar la coordinació, definir objectius i acordar noves accions de gestió i control d'aquesta espècie després del brot de pesta porcina africana (PPA). A la trobada han assistit el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i la secretària general, Cristina Massot, així com representants del Ministeri, entitats agràries i altres administracions. Anunciada al desembre, la taula aspira a ser semblant a la que es va crear a Collserola.
Catalunya té una població de senglars que oscil·la entre els 125.000 i els 180.000 exemplars, en funció de l’època de l’any i dels cicles de cria. Per reduir a la meitat aquestes xifres, el Govern va anunciar al desembre la creació de la Taula del Senglar i va assegurar que faria servir tots els instruments possibles per aconseguir-ho, incloent-hi les trampes.
